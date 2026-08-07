Njihova ljubavna priča zvuči kao film: Prvo ih spojili scenaristi, a onda su se doista zaljubili

Ljubavna priča AJ Lee i CM Punka počela je kao WWE-ov televizijski scenarij, a potom prerasla u stvarnu vezu, brak i međusobnu podršku koja ih je nakon godina izbivanja ponovno dovela zajedno u WWE.

Svijet profesionalno-zabavnog hrvanja obiluje mnogim parovima koji su se upoznali upravo dok su putovali svijetom ili trenirali zajedno. Mnogi od njih ostavili su veliki utjecaj i probudili fanovima vjeru u ljubav.

Jedan su od najpoznatijih ljubavnih parova u svijetu profesionalnog hrvanja, no priča AJ Lee i CM Punka ima početak kakav teško može napisati i Hollywood. Prije nego što su postali supružnici, WWE ih je spojio u potpuno izmišljenoj televizijskoj romansi u kojoj je ona bila opsjednuta njime, ljubila ga, pratila u stopu, a na kraju ga čak i bacila kroz stol. Tek godinama poslije scenarij je na neobičan način postao stvarnost.

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AJ Lee i CM Punk - 3 Foto: YouTube Screenshot

AJ Lee i CM Punk - 1 Foto: YouTube Screenshot

AJ Lee, pravim imenom April Mendez, početkom prošlog desetljeća bila je jedna od najvećih ženskih zvijezda WWE-a, dok je Phil Brooks, poznatiji kao CM Punk, bio na samom vrhu kompanije. Njihovi su se putevi susretali i ranije, a Punk ju je, prema njezinim riječima, podržavao još dok je nastupala u razvojnom programu i dok mnogi u njoj nisu vidjeli buduću zvijezdu.

No 2012. godine WWE ih je spojio na način koji će godinama poslije izgledati gotovo proročanski.

AJ Lee i CM Punk - 4 Foto: YouTube Screenshot

AJ je tada na televiziji glumila emocionalno nepredvidivu djevojku koja je nakon ljubavne priče s Danielom Bryanom postala opsjednuta WWE prvakom CM Punkom. Pratila ga je, pokušavala osvojiti njegovu naklonost i u jednom od najupečatljivijih trenutaka njihove priče poljubila ga pred kamerama. WWE danas upravo jedan njihov backstage susret iz svibnja 2012. navodi kao početak tog kaotičnog televizijskog odnosa.

U priču se ubrzo uključio i Daniel Bryan, a nastao je jedan od najneobičnijih ljubavnih trokuta tadašnjeg WWE-a. AJ je u jednom trenutku čak zaprosila Punka, a granica između romanse i kaosa bila je namjerno gotovo nepostojeća.

Najbolji detalj cijele priče? AJ i Punk tada zapravo nisu bili par.

Više od desetljeća poslije AJ je u podcastu "What's Your Story?" Stephanie McMahon otkrila kako su počeci njihove stvarne ljubavi izgledali iz njezine perspektive.

"Počeli smo hodati otprilike dvije godine nakon naše priče. Ali naš prvi poljubac bio je na televiziji, a onda sam ga bacila kroz stol. Hrvačke veze!", našalila se AJ.

AJ Lee i CM Punk - 3 Foto: YouTube Screenshot

Otkrila je i zanimljiv detalj sa snimanja. Punk joj je u jednom segmentu prema scenariju trebao reći nešto ružno, ali je tijekom prijenosa uživo promijenio dio teksta i umjesto toga joj se na neki način počeo udvarati. AJ je poslije rekla da joj je taj njegov potez bio posebno drag jer je osjetila da ju je zaštitio pred kamerama.

Izvan kamera između njih tada, tvrdi AJ, nije bilo romanse. Bili su prijatelji i oboje su tijekom tog razdoblja izlazili s drugim ljudima.

Tek kada su se istodobno našli slobodni, odlučili su provjeriti postoji li između njih nešto više.

"Pomislila sam: 'Tko zna? Pokušajmo.' A onda sam trepnula i dva mjeseca poslije bili smo u braku", prisjetila se.

Ipak, možda najzanimljiviji detalj dogodio se puno prije nego što su uopće počeli hodati. Dok su jednom kao prijatelji sjedili u restoranu, Punk joj je navodno rekao da se nikada neće oženiti.

CM Punk - 5 Foto: Profimedia

AJ Lee i CM Punk - 3 Foto: Afp

AJ je tada u sebi začula sasvim drugu prognozu.

"Čudan glas u mojoj glavi rekao je: 'Ti ćeš se oženiti mnome'", prisjetila se u razgovoru sa Stephanie McMahon. Toliko ju je vlastita pomisao iznenadila da se, kako je ispričala, zapitala odakle joj je to uopće došlo.

Na kraju se upravo to dogodilo.

CM Punk napustio je WWE početkom 2014. nakon godina nezadovoljstva radnim uvjetima, kreativnim odlukama i zdravstvenim problemima, a iste godine AJ i Punk vjenčali su se.

Vjenčanje su održali daleko od velike medijske pompe, a privatnost je poslije postala jedno od glavnih obilježja njihova odnosa. Za razliku od brojnih celebrity parova, rijetko su javnosti nudili detaljan pogled u svoj brak.

AJ Lee i CM Punk - 1 Foto: Profimedia

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AJ je u WWE-u ostala nešto dulje od supruga. Bila je trostruka prvakinja kategorije Diva i jedna od najpopularnijih žena svoje generacije, ali je u travnju 2015. odlučila završiti karijeru u ringu. WWE je tada službeno objavio da se povukla iz natjecanja, a Punk joj je javno poslao kratku, ali jasnu poruku: "#ThankYouAJ".

Sama AJ oprostila se od fanova porukom u kojoj ih je pozvala da ruše pravila, bore se za sebe i slijede svoje snove na vlastiti način.

Nakon hrvanja okrenula se pisanju, produkciji i drugim kreativnim projektima, dok je Punk pokušao ostvariti karijeru u MMA-u, a zatim se nakon dugog izbivanja vratio profesionalnom hrvanju u AEW-u.

Nakon godina za koje se činilo da su nepovratno zatvorile vrata njegova povratka, Punk je u studenome 2023. senzacionalno ponovno stigao u WWE.

U prvom velikom obraćanju publici nakon povratka nije zaboravio osobu koja je uz njega prošla cijelo turbulentno desetljeće – svoju suprugu April.

Sljedeće gotovo dvije godine fanovi su zato imali samo jedno pitanje: Hoće li se vratiti i AJ Lee?

CM Punk - 6 Foto: Profimedia

CM Punk - 2 Foto: Profimedia

Punk je dugo davao do znanja da joj ne želi stvarati pritisak. Njihov privatni život i posao uglavnom su ostajali odvojeni. Još u srpnju 2025. našalio se kako postoje dvije stvari koje on i supruga ne rade zajedno – ne treniraju i ne rade zajedno – te da je upravo zato njihov odnos tako dobar.

Samo nekoliko mjeseci poslije to drugo pravilo spektakularno su prekršili.

U rujnu 2025. priča se zatvorila gotovo savršenim krugom.

Punk se našao u sukobu sa Sethom Rollinsom i Becky Lynch, a nakon što se Lynch umiješala u njegov meč te ga potom ponižavala u ringu, CM Punku je trebala pomoć koju mu nije mogao pružiti bilo tko. Na SmackDownu u Chicagu 5. rujna začula se dobro poznata glazba.

AJ Lee vratila se u WWE nakon više od deset godina.

Ušla je u ring kako bi stala uz supruga i obračunala se s Becky Lynch, a publika je njezin povratak dočekala golemim ovacijama. Bio je to prvi AJ-in nastup u WWE-u od 2015. godine.

Nekoliko dana poslije pojavila se i na Rawu, prvi put nakon više od desetljeća, a ubrzo je dogovoren veliki mixed tag team meč: AJ Lee i CM Punk protiv Becky Lynch i Setha Rollinsa na Wrestlepaloozi.

Punk nije skrivao koliko mu znači što suprugu ponovno ima uz sebe i u poslovnom svijetu. Nakon njezina povratka govorio je kako sa suprugom pokušava provesti što više vremena, ali mu ga nikada nije dovoljno te da mu je mogućnost da ponovno budu zajedno i na poslu poput ostvarenja sna.

AJ Lee i CM Punk - 5 Foto: YouTube Screenshot

AJ Lee i CM Punk - 2 Foto: YouTube Screenshot

Njihova priča tako je dobila gotovo nevjerojatan puni krug. Godine 2012. AJ Lee je pred kamerama glumila djevojku opsjednutu CM Punkom, dok između April Mendez i Phila Brooksa nije postojala ljubavna veza. Prvi su se put poljubili zbog scenarija, a stvarna ljubav došla je poslije.

Trinaest godina nakon te televizijske romanse zajedno su ponovno stajali u WWE ringu – ovaj put kao supružnici.

Danas su i dalje zajedno, a svoj brak uglavnom čuvaju daleko od javnosti. AJ se vratila svijetu koji ju je proslavio, dok je Punk ponovno među najvećim imenima WWE-a. U ljeto 2026. njegov je povratak dosegnuo još jedan vrhunac – aktualni je WWE prvak i nastavlja nastupati u samom vrhu kompanije.

A ono što je počelo kao scenarij o neobičnoj djevojci koja ne ostavlja WWE prvaka na miru završilo je pričom koju ni scenaristi vjerojatno ne bi mogli bolje napisati: prijateljstvom, zaljubljivanjem, vjenčanjem, desetljećem međusobne podrške i, na kraju, zajedničkim povratkom pred publiku koja ih je prvi put gledala kako se "zaljubljuju" dok još nisu ni bili par.

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