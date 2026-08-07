Najava koncerta Jelene Karleuše u Vodicama izazvala burne reakcije javnosti, najavljuju se i prosvjedi

Najavljeni nastup Jelene Karleuše u vodičkoj Haciendi izazvao je burne reakcije zbog njezinih ranijih izjava o Hrvatskoj, a gradonačelnik Ante Cukrov poručio je da pjevačica nije dobrodošla te najavio sastanak s organizatorom uoči najavljenih prosvjeda.

Srpska folk pjevačica Jelena Karleuša trebala bi na blagdan Velike Gospe (15. kolovoza) nastupati u vodičkom klubu Hacienda. Međutim, sama najava dolaska u Hrvatsku izazvala je burne reakcije javnosti zbog brojnih negativnih komentara pjevačice na račun Lijepe naše.

Na stranu mnogih stao je i vodički gradonačelnik Ante Cukrov, koji je izjavio da kontroverzna Karleuša nije dobrodošla u Hrvatsku upravo zbog ranijih govora o Hrvatskoj. Ipak, naglasio je da Grad ne upravlja privatnim prostorima i ne odlučuje o izvođačima u klubovima.

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Jelena Karleuša - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Jelena Karleuša - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

"Mi ne odgovaramo za privatne posjede, samo za javne površine. Nemamo ništa protiv nikoga i svi su dobrodošli u grad Vodice, međutim ovdje se radi o imenu i prezimenu osobe koja je javno nastupala s negativnim komentarima o našoj državi i samo zbog toga nije dobrodošla", izjavio je Cukrov za Nacional.

Jelena Karleuša - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

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Cukrov je istaknuo i kako mu ne prestaju stizati pozivi i poruke otkako je koncert najavljen, a građani i braniteljske udruge su najavili tihi prosvjed. Gradonačelnik je naglasio kako se protivljenje ne odnosi na sve izvođače iz susjedstva, već samo na Karleušu zbog njezinih javnih istupa.

Jelena Karleuša - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

"Nikad nisam dobio više poziva i mailova otkad je koncert objavljen na službenim stranicama Haciende. Nije primjereno ugostiti Jelenu Karleušu, pogotovo što su najavljeni tihi prosvjedi građana i braniteljskih udruga", poručio je Cukrov, dodavši kako u Haciendi tijekom ljeta redovito nastupaju glazbenici iz Srbije, Bosne i Hercegovine i drugih država bivše Jugoslavije te da zbog toga dosad nije bilo većih problema. Najavio je i kako će u ponedjeljak 10. kolovoza održati sastanak s organizatorom.

Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Jelena Karleuša - 11 Foto: Instagram

Najviše kritika izazvale su ranije Karleušine izjave o Hrvatskoj i političkim pitanjima, kao i zazivanje Velike Srbije prije godinu dana na X-u i potpori predsjedniku Aleksandru Vučiću. Zbog svega, jedno vrijeme je njezin profil na Instagramu bio baniran.

Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

O svemu su se oglasili i iz kluba Haciende, koji su poručili da su svjesni podijeljenih mišljenja, no da se vrata otvaraju tek u 23 sata, dok sam nastup počinje iza ponoći, čime, tehnični gledano, Karleušin nastup počinje iza ponoći.

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