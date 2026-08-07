Preminuo producent koji je radio s Madonnom, stajao je iza nekih od njezinih najvećih hitova

Hvaljeni britanski producent William Orbit, najpoznatiji po suradnji s Madonnom na albumu "Ray of Light", preminuo je u 70. godini ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u svjetskoj pop i elektroničkoj glazbi.

Britanski glazbeni producent William Orbit, jedan od najutjecajnijih producenata moderne pop i elektroničke glazbe, preminuo je u dobi od 69 godina. Tijekom impresivne karijere surađivao je s nekima od najvećih svjetskih zvijezda, među kojima su Madonna, Blur, All Saints, U2 i Pink.

Tužnu vijest potvrdili su njegova obitelj i prijatelji. Orbit, pravim imenom William Wainwright, preminuo je 23. srpnja u svom domu, a uzrok smrti zasad nije objavljen. Vijest o njegovoj smrti javnosti je priopćena u petak, 7. kolovoza, piše BBC.

William Orbit - 1 Foto: Profimedia

"Neizmjerno će nedostajati nama, kao i mnogima čije je živote dotaknuo svojom glazbom, prijateljstvom i dobrotom", poručili su njegovi najbliži.

Orbitovo ime zauvijek će ostati vezano uz Madonnu i jedno od najvažnijih razdoblja njezine karijere. Upravo je on bio ključna kreativna figura iza albuma "Ray of Light" iz 1998. godine, kojim je Kraljica popa napravila veliki glazbeni zaokret prema elektronici, trip-hopu i technu. Album je donio hitove poput "Frozen", "The Power of Good-Bye" i naslovne pjesme "Ray of Light", a danas ga mnogi smatraju jednim od najboljih Madonninih izdanja.

Orbit se svojedobno prisjetio njihova rada na albumu, otkrivši kako su u studiju svjesno odbacili ustaljena pravila.

"Ušli smo u studio, prekršili sva pravila i zapravo nismo razmišljali o posljedicama", ispričao je.

William Orbit i Madonna - 3 Foto: YouTube Screenshot

William Orbit - 2 Foto: Profimedia

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Njihova suradnja nastavila se i nakon "Ray of Lighta". Zajedno su radili na hitu "Beautiful Stranger", koji se našao na soundtracku filma "Austin Powers: The Spy Who Shagged Me", a Orbit je poslije sudjelovao i u stvaranju Madonninih albuma "Music" i "MDNA".

No Madonna je bila samo jedno od velikih imena u njegovoj bogatoj karijeri. S grupom Blur radio je na albumu "13" iz 1999. godine, koji je bend odveo prema mračnijem i eksperimentalnijem zvuku te donio pjesme poput "Tender", "Coffee & TV" i "No Distance Left To Run".

Njegov prepoznatljiv, sanjiv elektronički potpis može se čuti i u velikom hitu grupe All Saints "Pure Shores". Pjesma, snimljena za film "Žal" s Leonardom DiCaprijem, osvojila je vrh britanske ljestvice. Radio je i s Pink na pjesmi "Feel Good Time", kao i s grupom U2 na singlu "Electrical Storm".

Nakon vijesti o njegovoj smrti od Orbita su se oprostili brojni kolege. Članica Spice Girlsa Melanie C, koja je s njim surađivala na svom prvom samostalnom albumu Northern Star, poručila je kako joj je bila velika čast raditi s njim. Nicole Appleton iz All Saintsa prisjetila se koliko joj je samopouzdanja davao u studiju, dok ga je Sister Bliss iz Faithlessa opisala kao genija i pionira.

William Orbit i Madonna - 2 Foto: YouTube Screenshot

Orbit nije ostao samo iza producentskog pulta. Tijekom karijere objavljivao je i vlastitu glazbu, a posebno se istaknuo projektom "Pieces in a Modern Style", na kojem je klasične skladbe obradio kroz vlastiti elektronički izričaj.

Njegov jedinstveni spoj ambijentalne elektronike, plesne glazbe i popa ostavio je dubok trag na glazbi devedesetih i početka novog tisućljeća. Od Madonnina velikog glazbenog zaokreta do hitova koji se slušaju i desetljećima poslije, William Orbit iza sebe je ostavio nasljeđe koje će ga još dugo nadživjeti.

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