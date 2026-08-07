Poslušajte kako to zvuči kad Nina Badrić i Jakov Jozinović zapjevaju Oliverov hit!

Nina Badrić, Ante Gelo i Jakov Jozinović u korčulanskoj su konobi spontano zapjevali Oliverov hit "Prati me kroz snove" i stvorili poseban glazbeni trenutak nakon manifestacije Trag u beskraju.

Nedavni spektakl "Trag u beskraju" kojim se slavila glazba Olivera Dragojevića i dalje odjekuje zahvaljujući novim videima snimljenima za vrijeme višednevne manifestacije.

Ovoga puta u prvom planu su Nina Badrić, Ante Gelo i Jakov Jozinović koji su sasvim običnu večer u konobi pretvorili u pravi mali glazbeni spektakl zapjevavši jedan od bezvremenskih Oliverovih hitova, "Prati me kroz snove".

Snimka iz korčulanske konobe prikazuje opuštenu atmosferu za stolom, daleko od velikih pozornica i koncertne produkcije. Ante Gelo prihvatio se gitare, dok su mu se Nina i Jakov pridružili pjesmom te zajedno izveli dobro poznate stihove Oliverove pjesme.

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Nina Badrić, Jakov Jozinović i Ante Gelo - 1 Foto: Instagram Screenshot

Nina Badrić, Jakov Jozinović i Ante Gelo - 4 Foto: Instagram Screenshot

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Posebno dobro raspoložena bila je Nina, koja je tijekom izvedbe zagrlila mladog kolegu, a cijelo je društvo u glas nastavilo pjevati uz Gelinu pratnju na gitari.

Upravo je takva spontana izvedba savršeno pristajala dalmatinskom ambijentu – kameni zidovi, društvo okupljeno za stolom i Oliverova pjesma bili su dovoljni za trenutak koji je izgledao kao prava ljetna razglednica s Korčule.

Nina Badrić, Jakov Jozinović i Ante Gelo - 2 Foto: Instagram Screenshot

Nina Badrić, Jakov Jozinović i Matija Cvek - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović, koji je ove godine prvi puta sudjelovao na "Trag u beskraju", posljednjih je mjeseci jedno od zapaženijih mladih imena na domaćoj glazbenoj sceni, dok Nina Badrić i Ante Gelo iza sebe imaju godine suradnji i brojnih zajedničkih glazbenih trenutaka.

Ovoga puta nije bilo reflektora ni velike pozornice, već samo gitara, dobro društvo i pjesma jednog od najvećih hrvatskih glazbenika – dokaz da se neki od najljepših glazbenih trenutaka dogode upravo onda kada ih nitko ne planira.

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