Poslušajte kako to zvuči kad Nina Badrić i Jakov Jozinović zapjevaju Oliverov hit!

Nina Badrić, Ante Gelo i Jakov Jozinović u korčulanskoj su konobi spontano zapjevali Oliverov hit "Prati me kroz snove" i stvorili poseban glazbeni trenutak nakon manifestacije Trag u beskraju.
Nedavni spektakl "Trag u beskraju" kojim se slavila glazba Olivera Dragojevića i dalje odjekuje zahvaljujući novim videima snimljenima za vrijeme višednevne manifestacije.3 vijesti o kojima se priča "kao da su Novak Đoković" Jedan od najpoznatijih svjetskih parova stigao na Jadran, ovakve reakcije vjerojatno nisu očekivali "Vruće je ovdje" Malo tko zna da je bila misica! Badić je istaknuo besprijekornu figuru zgodne voditeljice nova zvijezda na Jadranu Roger Federer stigao u Hrvatsku! Za njegovu ljubav prema našem otoku zaslužan je jedan poznati Hrvat
Ovoga puta u prvom planu su Nina Badrić, Ante Gelo i Jakov Jozinović koji su sasvim običnu večer u konobi pretvorili u pravi mali glazbeni spektakl zapjevavši jedan od bezvremenskih Oliverovih hitova, "Prati me kroz snove".
Snimka iz korčulanske konobe prikazuje opuštenu atmosferu za stolom, daleko od velikih pozornica i koncertne produkcije. Ante Gelo prihvatio se gitare, dok su mu se Nina i Jakov pridružili pjesmom te zajedno izveli dobro poznate stihove Oliverove pjesme.
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Nina Badrić, Jakov Jozinović i Ante Gelo - 1 Foto: Instagram Screenshot
Nina Badrić, Jakov Jozinović i Ante Gelo - 4 Foto: Instagram Screenshot
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Posebno dobro raspoložena bila je Nina, koja je tijekom izvedbe zagrlila mladog kolegu, a cijelo je društvo u glas nastavilo pjevati uz Gelinu pratnju na gitari.
Upravo je takva spontana izvedba savršeno pristajala dalmatinskom ambijentu – kameni zidovi, društvo okupljeno za stolom i Oliverova pjesma bili su dovoljni za trenutak koji je izgledao kao prava ljetna razglednica s Korčule.
Nina Badrić, Jakov Jozinović i Ante Gelo - 2 Foto: Instagram Screenshot
Nina Badrić, Jakov Jozinović i Matija Cvek - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Jakov Jozinović, koji je ove godine prvi puta sudjelovao na "Trag u beskraju", posljednjih je mjeseci jedno od zapaženijih mladih imena na domaćoj glazbenoj sceni, dok Nina Badrić i Ante Gelo iza sebe imaju godine suradnji i brojnih zajedničkih glazbenih trenutaka.
Ovoga puta nije bilo reflektora ni velike pozornice, već samo gitara, dobro društvo i pjesma jednog od najvećih hrvatskih glazbenika – dokaz da se neki od najljepših glazbenih trenutaka dogode upravo onda kada ih nitko ne planira.
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