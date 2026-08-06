Preminula je mlada influencerica koju je pratilo više od milijun ljudi, dugo se borila s opakom bolešću

Influencerica Sydney Towle preminula je u 27. godini nakon gotovo trogodišnje borbe s rijetkim rakom.

Popularna američka influencerica Sydney Towle preminula je u 27. godini života nakon gotovo trogodišnje borbe s rijetkim i agresivnim oblikom raka žučnih vodova, kolangiokarcinomom.

Tužnu vijest objavila je njezina obitelj na društvenim mrežama, gdje je Sydney posljednjih godina otvoreno dijelila svoju svakodnevicu i borbu s bolešću.

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Sydney Towle - 4 Foto: Instagram

"Sydney je sinoć mirno preminula nakon gotovo tri godine borbe s kolangiokarcinomom", rekao je njezin brat Austin u videu objavljenom na TikToku, uz njihovu majku.

@sydtowle Rest in Peace to the best sister ever. Sydney fought so hard and was always so positive and spread happiness wherever she went. Thank you all. ♬ original sound - syd

Početkom ovog tjedna Sydney je premještena u hospicij nakon što se njezino zdravstveno stanje naglo pogoršalo. Rak se s vremenom proširio na druge dijelove tijela, uključujući peritoneum, membranu koja oblaže trbušnu i zdjeličnu šupljinu.

Sydney Towle - 6 Foto: Instagram

Na TikToku ju je pratilo više od milijun ljudi, dok je na Instagramu okupila više od 200 tisuća pratitelja. Upravo je na tim platformama posljednje tri godine iskreno govorila o kemoterapijama, liječenju, strahovima, ali i malim pobjedama koje su joj davale snagu.

Sydney Towle - 1 Foto: Instagram

"Neizmjerno smo ponosni na to koliko se Sydney hrabro borila i što je svoje putovanje podijelila s toliko ljudi. Željela je podići svijest o rijetkim oblicima raka i bila je velika zagovornica toga da se ljudi zauzimaju za sebe. Nastavit ćemo njezinu ostavštinu i odati joj počast na svaki mogući način", poručila je obitelj.

Sydney Towle - 3 Foto: Instagram

Jedan od najpotresnijih trenutaka dogodio se u svibnju, kada je Sydney objavila video iz bolnice u kojem je otkrila da joj je onkolog preporučio palijativnu skrb i rekao da više neće nastaviti liječiti njezin rak. No ona nije željela odustati. Odlučila je potražiti drugog stručnjaka i nastavila se boriti vjerujući da još uvijek postoji nada.

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Unatoč teškoj dijagnozi njezine društvene mreže bile su ispunjene optimizmom. Redovito je objavljivala videe na kojima pleše, uređuje se, izlazi s prijateljima i pokušava živjeti što normalnije.

Nedavno je ostvarila i jedan od svojih najvećih snova. Prošetala se modnom pistom u kupaćem kostimu na reviji The Chemo Club x Post Swim tijekom Miami Swim Weeka, čime je dokazala da bolest nije uspjela ugasiti njezinu želju za životom.

"Bogata sam životom jer su moji prijatelji odlučili provesti subotu prikupljajući sredstva za istraživanje raka", napisala je u jednoj od posljednjih objava.

Sydney Towle - 7 Foto: Instagram

U drugoj je poručila: "Kupite sladoled Ben & Jerry's, pogledajte svoj omiljeni film i zapamtite da je život istovremeno dobar i težak. Loše se stvari ponekad događaju, ali to ne znači da je život loš."

Sydney nikada nije skrivala ni posljedice liječenja. Na društvenim mrežama otvoreno je pokazivala ožiljke i medicinsku pumpu ugrađenu u jetrenu arteriju te je isticala da je tek s vremenom naučila prihvatiti svoje tijelo.

Sydney Towle - 5 Foto: Instagram

"Tek sam nedavno počela uviđati otpornost i ljepotu ovog tijela. Ožiljci me podsjećaju na to koliko sam daleko stigla. A podsjećaju me i na to da snovi završavaju tek onda kada im to dopustite", napisala je uz fotografije u kupaćem kostimu.

Nakon vijesti o njezinoj smrti društvene mreže preplavile su oproštajne poruke u kojima su tisuće pratitelja zahvalile Sydney što je svoju životnu priču podijelila sa svijetom i mnogima dala snagu da se i sami suoče s vlastitim životnim bitkama.

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