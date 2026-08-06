Takva ljubav rijetko se viđa: Rakitićevih nekoliko riječi otkrilo je koliko mu znači Raquel

Ivan Rakitić na Instagramu je podijelio romantične fotografije sa suprugom Raquel Mauri uz zalazak sunca.

Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel Mauri još su jednom pokazali zašto slove za jedan od najskladnijih parova u sportskom svijetu.

Bivši hrvatski reprezentativac na Instagramu je podijelio niz romantičnih fotografija na kojima zajedno uživaju u čarobnom zalasku sunca uz more, a nježni zagrljaji i zaljubljeni pogledi oduševili su njihove pratitelje.

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Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 2 Foto: Instagram

Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 1 Foto: Instagram

Na fotografijama par pozira okrenut prema horizontu dok promatra posljednje zrake sunca koje se prelijevaju preko mora, a u drugim kadrovima izmjenjuju zaljubljene poglede i osmijehe. Idiličnu atmosferu dodatno upotpunjuju dramatično nebo, mirna morska pučina i tople boje zalaska, koje su stvorile gotovo filmski prizor.

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"Moje najdraže mjesto je uvijek uz tebe", napisao je u opisu na Instagramu.

Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 3 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 4 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram

Romantična izjava nije prošla nezapaženo, a brojni pratitelji zasuli su objavu lajkovima i komentarima, oduševljeni još jednim dokazom da ljubav između Ivana i Raquel, nakon svih zajedničkih godina, i dalje jednako snažno cvjeta.

Kako izgleda njihova najstarija kći, pogledajte OVDJE.

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