Veliki potez Gorana Višnjića: Udomio je kujicu koju je njegova kći vratila u azil

Nakon što je Lana Lourdes Rupić vratila kujicu Lou iz ilegalnog azila u riječko sklonište, pas je u samo nekoliko sati pronašao novi dom kod glumca Gorana Višnjića i njegove supruge Eve, koji su odlučili preuzeti brigu o njoj.

Sredinom svibnja mnoge Hrvate je zaprepastila vijest o čak 47 pasa i mačaka s jednog imanja na području Učke koji su živjeli u katastrofalnim uvjetima. Sve je otkriveno slučajno, nakon što su u prometnoj nesreći poginuli muškarac i pas, a policija otišla na muškarčevu adresu.

Samo nekoliko tjedana kasnije Kraljica Hrvatske Lana Lourdes Rupić dirnula je hrvatsku javnost kada je udomila kujicu Lou, koja je bila među gotovo 47 pasa u ilegalnom azilu. Preokret se dogodio svega dva mjeseca kasnije, kada je udruga Prijatelji životinja objavila da je Lou vraćena u riječki azil, na što se oglasila i Lanina majka Mirela Rupić poručivši kako je kujica napala jednu od njihovih mačaka.

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Lana Lourdes Rupić - 1 Foto: GIORDANO CELLICH

Lana Lourdes Rupić - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Lana Lourdes Rupić - 2 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Da su se stvari ponovno naglo promijenile, pokazalo se svega nekoliko sati poslije, kada su Prijatelji životinja otkrili da je Lou pronašla novi dom, i to kod Lanina oca Gorana Višnjića i njegove supruge Eve.

Goran i Eva Višnjić - 3 Foto: lukunize/Pixsell

Goran i Eva Višnjić - 5 Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

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"Duboko smo razočarani odlukom Lane Lourdes Rupić da psa vrati u sklonište. Takav čin nema opravdanja. Čak i kada doista nastupi potpuna nemogućnost daljnje skrbi o psu ili mački, udomitelj bi trebao sam pronaći novi provjereni dobar dom za životinju. Udomljavanje životinje znači preuzimanje odgovornosti za nju do kraja njezina života", napisali su u objavi.

Na koncu su uputili i riječi zahvale proslavljenom glumcu i njegovoj supruzi, koji su se nedavno vratili u Hrvatsku: "Zahvaljujemo Goranu i Evi Višnjić, koji će udomiti psa Lou kako ne bi ostala u skloništu. Potreba za udomljavanjem životinja u Hrvatskoj velika je, a pozivi da se životinje ne kupuju iznimno su važni. No jednako je važna i odgovorna skrb, koja u potpunosti i bez iznimke isključuje napuštanje životinja."

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