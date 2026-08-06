Veliki potez Gorana Višnjića: Udomio je kujicu koju je njegova kći vratila u azil

Nakon što je Lana Lourdes Rupić vratila kujicu Lou iz ilegalnog azila u riječko sklonište, pas je u samo nekoliko sati pronašao novi dom kod glumca Gorana Višnjića i njegove supruge Eve, koji su odlučili preuzeti brigu o njoj.
Sredinom svibnja mnoge Hrvate je zaprepastila vijest o čak 47 pasa i mačaka s jednog imanja na području Učke koji su živjeli u katastrofalnim uvjetima. Sve je otkriveno slučajno, nakon što su u prometnoj nesreći poginuli muškarac i pas, a policija otišla na muškarčevu adresu.3 vijesti o kojima se priča "kao da su Novak Đoković" Jedan od najpoznatijih svjetskih parova stigao na Jadran, ovakve reakcije vjerojatno nisu očekivali "Vruće je ovdje" Malo tko zna da je bila misica! Badić je istaknuo besprijekornu figuru zgodne voditeljice nova zvijezda na Jadranu Roger Federer stigao u Hrvatsku! Za njegovu ljubav prema našem otoku zaslužan je jedan poznati Hrvat
Samo nekoliko tjedana kasnije Kraljica Hrvatske Lana Lourdes Rupić dirnula je hrvatsku javnost kada je udomila kujicu Lou, koja je bila među gotovo 47 pasa u ilegalnom azilu. Preokret se dogodio svega dva mjeseca kasnije, kada je udruga Prijatelji životinja objavila da je Lou vraćena u riječki azil, na što se oglasila i Lanina majka Mirela Rupić poručivši kako je kujica napala jednu od njihovih mačaka.
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Lana Lourdes Rupić - 1 Foto: GIORDANO CELLICH
Lana Lourdes Rupić - 1 Foto: Josip Moler/Cropix
Lana Lourdes Rupić - 2 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Da su se stvari ponovno naglo promijenile, pokazalo se svega nekoliko sati poslije, kada su Prijatelji životinja otkrili da je Lou pronašla novi dom, i to kod Lanina oca Gorana Višnjića i njegove supruge Eve.
Goran i Eva Višnjić - 3 Foto: lukunize/Pixsell
Goran i Eva Višnjić - 5 Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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"Duboko smo razočarani odlukom Lane Lourdes Rupić da psa vrati u sklonište. Takav čin nema opravdanja. Čak i kada doista nastupi potpuna nemogućnost daljnje skrbi o psu ili mački, udomitelj bi trebao sam pronaći novi provjereni dobar dom za životinju. Udomljavanje životinje znači preuzimanje odgovornosti za nju do kraja njezina života", napisali su u objavi.
Na koncu su uputili i riječi zahvale proslavljenom glumcu i njegovoj supruzi, koji su se nedavno vratili u Hrvatsku: "Zahvaljujemo Goranu i Evi Višnjić, koji će udomiti psa Lou kako ne bi ostala u skloništu. Potreba za udomljavanjem životinja u Hrvatskoj velika je, a pozivi da se životinje ne kupuju iznimno su važni. No jednako je važna i odgovorna skrb, koja u potpunosti i bez iznimke isključuje napuštanje životinja."
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