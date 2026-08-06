Nick Cave nakon dva velika koncerta viđen u Puli: S bratom otišao na ručak

Nakon dvije rasprodane koncertne večeri u pulskoj Areni legendarni Nick Cave zamijenio je pozornicu opuštenim druženjem. Glazbenik je snimljen u centru Pule, gdje je s bratom uživao na ručku.

Nakon što je dvije večeri zaredom oduševio tisuće obožavatelja u pulskoj Areni, legendarni Nick Cave iskoristio je predah od pozornice za opušteno druženje u gradu. Rock-ikona snimljena je tijekom ručka u jednom pulskom restoranu, a društvo joj je pravio brat.

Nick Cave s bratom Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

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Svjetski poznati glazbenik nije skrivao želju da uživa u mirnijoj strani svog boravka u Istri. U ležernom izdanju prošetao se Pulom, a njegov dolazak nije prošao nezapaženo. Brojni prolaznici prepoznali su Cavea, no unatoč velikom interesu sve je proteklo bez gužve i velike pompe.

Nick Cave s bratom Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Nick Cave s bratom Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

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Njegov kratki predah uslijedio je nakon dva rasprodana nastupa u Areni, gdje su Nick Cave & The Bad Seeds publici priredili koncertni spektakl koji će se dugo pamtiti. Emotivna atmosfera, bezvremenski hitovi i snažna povezanost s publikom obilježili su obje koncertne večeri, koje su privukle obožavatelje iz Hrvatske i inozemstva.

Nick Cave s bratom Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Dok se dojmovi s koncerata još uvijek prepričavaju, Cave je pokazao da mu jednako odgovaraju i trenuci daleko od reflektora. Ručak s bratom bio je prilika za predah prije nastavka njegovih obveza, a fotografije iz Pule otkrivaju glazbenu zvijezdu u sasvim opuštenom izdanju.

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