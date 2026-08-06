Nick Cave nakon dva velika koncerta viđen u Puli: S bratom otišao na ručak

Nakon dvije rasprodane koncertne večeri u pulskoj Areni legendarni Nick Cave zamijenio je pozornicu opuštenim druženjem. Glazbenik je snimljen u centru Pule, gdje je s bratom uživao na ručku.
Nakon što je dvije večeri zaredom oduševio tisuće obožavatelja u pulskoj Areni, legendarni Nick Cave iskoristio je predah od pozornice za opušteno druženje u gradu. Rock-ikona snimljena je tijekom ručka u jednom pulskom restoranu, a društvo joj je pravio brat.3 vijesti o kojima se priča "kao da su Novak Đoković" Jedan od najpoznatijih svjetskih parova stigao na Jadran, ovakve reakcije vjerojatno nisu očekivali "Vruće je ovdje" Malo tko zna da je bila misica! Badić je istaknuo besprijekornu figuru zgodne voditeljice nova zvijezda na Jadranu Roger Federer stigao u Hrvatsku! Za njegovu ljubav prema našem otoku zaslužan je jedan poznati Hrvat
Nick Cave s bratom Foto: Sasa Miljevic/Pixsell
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Svjetski poznati glazbenik nije skrivao želju da uživa u mirnijoj strani svog boravka u Istri. U ležernom izdanju prošetao se Pulom, a njegov dolazak nije prošao nezapaženo. Brojni prolaznici prepoznali su Cavea, no unatoč velikom interesu sve je proteklo bez gužve i velike pompe.
Nick Cave s bratom Foto: Sasa Miljevic/Pixsell
Nick Cave s bratom Foto: Sasa Miljevic/Pixsell
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Njegov kratki predah uslijedio je nakon dva rasprodana nastupa u Areni, gdje su Nick Cave & The Bad Seeds publici priredili koncertni spektakl koji će se dugo pamtiti. Emotivna atmosfera, bezvremenski hitovi i snažna povezanost s publikom obilježili su obje koncertne večeri, koje su privukle obožavatelje iz Hrvatske i inozemstva.
Nick Cave s bratom Foto: Sasa Miljevic/Pixsell
Dok se dojmovi s koncerata još uvijek prepričavaju, Cave je pokazao da mu jednako odgovaraju i trenuci daleko od reflektora. Ručak s bratom bio je prilika za predah prije nastavka njegovih obveza, a fotografije iz Pule otkrivaju glazbenu zvijezdu u sasvim opuštenom izdanju.
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