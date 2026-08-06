Thompson otkrio detalje velikog koncerta u Vukovaru, poznato i kada počinje prodaja ulaznica

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru sve je bliže, a organizatori su objavili kada počinje prodaja ulaznica za događaj koji će okupiti tisuće posjetitelja.

Nakon spektakularne atmosfere u Šibeniku Thompson nastavlja koncertnu turneju još jednim velikim nastupom.

29. kolovoza održat će koncert u Vukovaru, a organizatori poručuju da će događaj biti puno više od glazbenog spektakla. Koncert će imati i snažan humanitarni karakter jer će nakon podmirenja organizacijskih troškova cjelokupna dobit biti usmjerena u dva projekta – završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te kampanju ''I ti si Vukovar'' za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 12 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček istaknuo je kako je velika čast što će upravo Vukovar biti domaćin događaja koji okuplja desetke tisuća ljudi, ali i nosi plemenit cilj te je pozvao građane da zajednički pokažu snagu solidarnosti.

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Sličnu poruku poslali su i organizatori, koji naglašavaju da je projekt od početka zamišljen kao priča zajedništva koja pokazuje kako glazba može biti pokretač dobrih djela i ostaviti trajan trag za buduće generacije.

Thompson je poručio da Vukovar ima posebno mjesto u srcu hrvatskog naroda te pozvao sve ljude dobre volje iz Hrvatske i iseljeništva da se okupe u Gradu Heroju i svojim dolaskom podrže ovu humanitarnu inicijativu.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 2 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prodaja ulaznica počinje u petak 7. kolovoza u 12 sati preko platforme Sportify Events, dok će građani Vukovara karte moći kupiti i na fizičkom prodajnom mjestu u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 11 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Organizatori očekuju velik interes publike te poručuju da će večer biti simbol zajedništva, domoljublja i pomoći projektima koji će ostaviti trajnu vrijednost za mlade i buduće generacije.

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