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Thompson otkrio detalje velikog koncerta u Vukovaru, poznato i kada počinje prodaja ulaznica

Piše K. D., Danas @ 08:01 Celebrity komentari
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 6 Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 6 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru sve je bliže, a organizatori su objavili kada počinje prodaja ulaznica za događaj koji će okupiti tisuće posjetitelja.

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