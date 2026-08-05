Vruće, vruće! Nives Celzijus u vatrenom kupaćem malo je toga prepustila mašti

Nives Celzijus ponovno je zapalila društvene mreže objavivši provokativne fotografije u upečatljivom narančastom kupaćem kostimu.

Nives Celzijus ponovno je dokazala zašto je jedna od najpraćenijih domaćih zvijezda na društvenim mrežama.

Pjevačica, spisateljica i televizijska voditeljica objavila je niz izazovnih fotografija s ljetnog odmora, a u prvom planu našla se njezina besprijekorna figura u efektom narančastom kupaćem kostimu.

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Pozirajući na pramcu broda, Nives je iskoristila zlatni sat i zalazeće sunce kao savršenu kulisu za fotografije koje su u kratkom roku prikupile brojne reakcije njezinih pratitelja. Jednodijelni kupaći kostim s odvažnim izrezima dodatno je naglasio njezine obline, dok su tamne sunčane naočale i raspuštena kosa zaokružili ljetni, zavodljivi styling.

Nives Celzijus - 5 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram

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Uz fotografije nije napisala mnogo, no nekoliko riječi bilo je dovoljno da zaintrigira pratitelje.

"Koža mi bridi, srce zatreperi", napisala je u opisu.

Fotografije prikazuju Nives iz različitih kutova – od elegantnih poza na pramcu do odvažnijih kadrova uz ogradu broda, dok se u pozadini prostire mirno more i vedro ljetno nebo. Posebnu pažnju privukle su i njezine tetovaže, koje su dodatno došle do izražaja u upečatljivom izdanju.

Nives Celzijus - 7 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram

Njezina objava ubrzo je prikupila mnoštvo lajkova i komplimenata. Pratitelji su u komentarima nizali pohvale na račun njezina izgleda, ističući kako Nives izgleda bolje nego ikad te da je još jednom pokazala zašto se svaka njezina objava s nestrpljenjem iščekuje.

Nives je i ranije pokazala da se ne boji odvažnih modnih izdanja, a ovog je puta odabrala jarku narančastu nijansu koja se savršeno uklopila u ljetni ambijent i dodatno naglasila preplanuli ten. Jedno je sigurno – njezina najnovija objava ponovno je podigla temperaturu na društvenim mrežama.

Kako izgleda Nivesina majka, pogledajte OVDJE.

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