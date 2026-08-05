Veliki preokret! Bivša zaručnica Luke Dončića povukla zahtjev za alimentacijom

Anamaria Goltes povukla je zahtjev za alimentaciju protiv bivšeg zaručnika Luke Dončića kako bi spor pokušali riješiti dogovorom.

Odnos Luke Dončića i njegove bivše zaručnice Anamarije Goltes ponovno je u središtu pozornosti nakon novog razvoja događaja u njihovom pravnom sporu oko uzdržavanja njihove djece.

Kako piše TMZ Sports, Anamaria je odlučila povući zahtjev za alimentaciju koji je podnijela sudu u Los Angelesu, navodeći da želi spor riješiti mirnim putem i u najboljem interesu njihove dvije kćeri.

Galerija 5 5 5 5 5

Luka Dončić, Anamaria Goltes Foto: Profimedia

Anamaria Goltes Foto: Instagram

"Povlačim svoj zahtjev za uzdržavanje djece s jasnom namjerom da ovo pitanje riješimo mirnim putem i zajedničkim dogovorom koji je u najboljem interesu naše djece", stoji u sudskim dokumentima.

Ipak, sud njezin zahtjev zasad nije prihvatio. Razlog je administrativne prirode – dokumentacija nije sadržavala potpis Luke Dončića, zbog čega postupak formalno nije mogao biti zaključen.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se 12-godišnjakinje koja je dirnula Hrvatsku izvedbom himne? Evo kako danas izgleda!

Ovaj razvoj događaja dolazi nakon što je slovenski košarkaš ranije zatražio odbacivanje cijelog slučaja. Dončić je tvrdio da zahtjev njegove bivše partnerice nema pravnu osnovu jer je podnesen u Kaliforniji, iako njihovo dvoje djece živi u Sloveniji.

Luka Dončić, Anamaria Goltes Foto: Profimedia

Anamaria Goltes Foto: Anamaria Goltes/Instagram

Prema tvrdnjama Luke i njegove odvjetnice Laure Wasser, košarkaš je pokušao nagovoriti Anamariju da se s djecom preseli u Kaliforniju kako bi obitelj bila na okupu tijekom njegove NBA karijere, no ona je to odbila te od svibnja prošle godine s djecom živi u Sloveniji.

Do prekida njihove veze došlo je zbog života na različitim kontinentima i sve veće udaljenosti koja je opteretila njihov odnos.

Zajedno su proveli deset godina te su slovili za jedan od najskladnijih sportskih parova u regiji. Zaručili su se 2023. godine nakon dugogodišnje veze, a zajedno imaju dvije kćeri – dvogodišnju Gabrielu i sedmomjesečnu Oliviju.

Iako se njihov odnos nakon prekida preselio u sudnicu, posljednji potez Goltes mogao bi biti znak da obje strane žele pronaći zajedničko rješenje bez dugotrajne pravne bitke. Hoće li do dogovora doista doći, pokazat će sljedeći koraci u postupku.

Goltes nije jedina s kojom je Dončić vodio pravne bitke. Više o tome čitajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Bio je na dnu zbog ovisnosti, a onda su ga zadesile tragedije koje su promijenile sve

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Meghan Markle pokazala kako je proslavila rođendan: Veliki dan obilježila je na sebi svojstven način

Pogledaji ovo Celebrity Naša predivna glumica iskreno o odluci koja je mnoge iznenadila: ''Kao da mi je veliki teret pao s leđa''

Pogledaji ovo Celebrity Razlika od 20 godina im ne smeta: Nježnosti na moru otkrile su koliko su i dalje zaljubljeni