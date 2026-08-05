Stigla djevojčica! Princeza objavila fotografiju koja je razveselila kraljevsku obitelj

Princeza Eugenie, kći Andrewa Mountbattena-Windsora, rodila je kćer u lisabonskoj bolnici, a prinovi u obitelji veselio se i njezin stric kralj Charles.

Nakon posljednjih teških mjeseci britanska kraljevska obitelj imala je razloga za slavlje jer je postala bogatija za još jednog člana.

Princeza Eugenie, unuka pokojne kraljice Elizabete i nećakinja kralja Charlesa, i njezin suprug Jack Brooksbank dobili su djevojčicu, a sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama uz prvu fotografiju svoje novorođene kćeri.

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Kći bivšeg princa Andrewa, koji se morao odreći titule zbog istrage i povezanosti s notornim pedofilom i trgovcem ljudi Jeffreyjem Epsteinom, i Sare Ferguson na Instagramu je objavila dirljivu fotografiju djevojčice koja mirno leži na krevetu, uz emotivnu poruku kojom je otkrila koliko su ona i suprug sretni zbog dolaska prinove.

"Jack i ja presretni smo što možemo objaviti da je stigla naša djevojčica Brooksbank! Neizmjerno smo zaljubljeni u našu curicu", napisala je princeza Eugenie.

Princeza Eugenie i kraljica Elizabeta - 5 Foto: Profimedia

Princeza Eugenie i kraljica Elizabeta - 2 Foto: Profimedia

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Ubrzo nakon objave oglasila se i britanska kraljevska obitelj. Iz Buckinghamske palače potvrdili su da je djevojčica rođena 3. kolovoza u 18:20 u bolnici u Lisabonu te da je pri rođenju težila 2,98 kilograma. Dodali su kako su kralj Charles III., kraljica Camilla i ostali članovi kraljevske obitelji s velikim veseljem primili vijest o prinovi.

Ime djevojčice zasad još nije otkriveno. Ona je treće dijete princeze Eugenie i Jacka Brooksbanka te mlađa sestra petogodišnjeg Augusta i dvogodišnjeg Ernesta, koji su, prema ranijem priopćenju Buckinghamske palače, jedva čekali upoznati novu članicu obitelji. Rođenjem je postala 15. u redu za britansko prijestolje, a ujedno i 15. praunuče pokojne kraljice Elizabete II.

Vjenčanje princeze Eugenie - 6 Foto: Profimedia

Princeza Eugenie Foto: Profimedia

Princeza Eugenie i Jack Brooksbank vjenčali su se u listopadu 2018. godine u kapeli svetog Jurja u dvorcu Windsor, a danas obiteljski život dijele između svog doma u Portugalu i kuće u sklopu Kensingtonske palače. Eugenie je tijekom godina više puta govorila koliko uživa u majčinstvu, a dolazak djevojčice označio je početak novog, sretnog poglavlja za njihovu peteročlanu obitelj.

Vjenčanje princeze Eugenie (FOTO: Adrian Dennis/Press Association/PIXSELL)

Vjenčanje princeze Eugenie - 2 Foto: Profimedia

Ova vijest barem je nakratko razveselila unuku kraljice Elizabete, koja je zbog očeve povezanosti s Epsteinom bila u središtu svjetske javnosti.

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