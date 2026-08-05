Sjećate li se 12-godišnjakinje koja je dirnula Hrvatsku izvedbom himne? Evo kako danas izgleda!

Mia Negovetić, koju je Hrvatska zapamtila kao 12-godišnjakinju koja je na vojnom mimohodu 2015. otpjevala himnu, danas je 23-godišnja glazbenica koja je izgradila vlastiti glazbeni put i ističe da ju je odrastanje pred očima javnosti oblikovalo, ali nije promijenilo ono najvažnije – da uvijek sluša svoje srce.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja obilježava se 5. kolovoza velikim ceremonijama kojom se Hrvatska prisjeća vojno-redarstvene operacije Oluja, tijekom koje je velik dio teritorija Hrvatske ponovno priključen matici zemlji.

Posebno obilježavanje Hrvatska je imala 2015. godine velikim vojnim mimohodom u Ulici grada Vukovara u Zagrebu, gdje je himnu, uz Klapu Sv. Juraj HRM-a otpjevala tada 12-godišnja Mia Negovetić.

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Mia Negovetić - 2 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Riječka osnovnoškolka mnoge je oduševila kako je samouvjereno i točno otpjevala "Lijepu našu", te time ušla u anale hrvatske povijesti.

Danas Mia ima gotovo 24 godine i uvelike se razlikuje od djevojčice s naočalama s vojnog mimohoda. Potamnila je kosu, sada ima piercinge i tetovaže te radi u jednoj agenciji za nekretnine. Lani je objavila i svoj prvi album "Misli", na kojem je radila pet godina, a već punom parom radi na novim pjesmama.

Mia Negovetić - 3 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Mia Negovetić - 2 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

U nedavnom intervjuu za Showbuzz.hr ispričala je kako je djevojčica koja je tada stajala na pozornici danas potpuno druga osoba, iako je ono najvažnije ostalo isto.

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"To su dvije potpuno različite Mije, ali u duši uvijek iste. Normalno, kao i svi ostali mijenjam se iz dana u dan kako bih bila najbolja verzija sebe. Trudim se svaki dan leći u krevet barem za neku informaciju pametnija. Čak i kad imam loš dan, pokušam iz njega izvući maksimalno kvalitetno za život i za daljnje korake i odluke", ispričala je Mia za naš portal.

"Sva iskustva koja sam doživjela donijela su mi razne škole, a na kraju krajeva to me i izgradilo da danas budem takva kakva jesam i cijeli taj put me doveo do toga da sada točno znam što želim od života. Što se tiče glazbe, ukus mi se putem modificira, ali ustvari se samo širi otkrivanjem novih žanrova i stilova, nikad se ne sužava. Za mene je u tome najveća ljepota glazbe, što nema granica."

Budući da je odrastala pred očima javnosti, mnogi se pitaju je li zbog toga prerano odrasla. Pjevačica smatra da je određena doza zrelosti došla ranije, ali da joj roditelji nisu dopustili da izgubi bezbrižnost djetinjstva.

"Svakako je neizbježno da kad odrastaš pred očima javnosti i imaš takvu dinamiku života, neka zrelost i ozbiljnost dođu ranije, ali bez obzira na to imala sam prekrasno djetinjstvo, a za to su najviše zaslužni moji roditelji, koji su me čuvali i štitili od svega što me potencijalno moglo oštetiti. Iako je velika odgovornost biti javna osoba i to sa sobom nosi nekakvu vrstu pritiska, mislim da je najvažnije u svemu tome ostati dosljedan sebi i pratiti svoju intuiciju, slušati svoje srce, to me u životu nikada nije prevarilo."

Mia Negovetić - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Mia Negovetić Foto: Instagram

Ipak, kada bi 12-godišnjoj Miji uputila savjet, njezin odgovor otkriva životnu filozofiju kojom se vodi i danas.

"Slušaj svoje srce, čak i kad ti se čini da je sve glasnije od njega. Na tvom će putu biti svega - velikih pozornica i tihih trenutaka, uspjeha koji će te nositi i razočaranja koja će te učiti. Samo nemoj nikada zaboraviti tko si i tko je uz tebe bio prije svih pljeskova. Tvoja najveća snaga uvijek će biti ljudi koji te vole iskreno, a najveća sreća neće se skrivati u nagradama ili brojkama, nego u zagrljajima, obiteljskim trenucima, smijehu i svim onim malim stvarima koje život čine velikim. I vjeruj sebi. Uvijek. Srce će te odvesti točno tamo gdje trebaš biti."

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