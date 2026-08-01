Sjećate li se ekipe iz ''Victoriousa''? Evo gdje su danas i kako izgledaju

Prošlo je više od desetljeća otkako su posljednji put zajedno glumili u hit-seriji ''Victorious'', a njihovi životi i karijere u međuvremenu su se potpuno promijenili.

Serija ''Victorious'' obilježila je odrastanje cijele jedne generacije, a njezini mladi glumci danas su uspješni glazbenici, glumci i producenti. Dok su neki ostali vjerni televizijskim ekranima, drugi su ostvarili svjetske karijere i postali među najpoznatijim imenima zabavne industrije.

Victorious glumci Foto: Lisa Rose / Everett / Profimedia

Kada se 2010. godine počela emitirati serija, malo je tko mogao pretpostaviti da će lansirati nekoliko budućih zvijezda. Tri sezone bile su dovoljne da osvoji milijune gledatelja diljem svijeta, a priča o učenicima prestižne umjetničke škole ''Hollywood Arts'' i danas budi nostalgiju kod brojnih obožavatelja.

Victorious glumci Foto: Lisa Rose / Everett / Profimedia

U središtu radnje bila je Victoria Justice kao Tori Vega, djevojka koja sasvim neočekivano upisuje umjetničku školu i otkriva svoj talent za pjevanje i glumu. Nakon završetka serije nastavila je graditi glumačku karijeru, pojavila se u brojnim filmovima i serijama poput ''The First Time'', ''The Outcasts'' i ''Eye Candy'' te povremeno objavljivala novu glazbu. I danas je aktivna u svijetu zabave.

Victorius glumci - 3 Foto: Instagram

Victorius glumci - 1 Foto: Instagram

Najveći uspjeh ostvarila je Ariana Grande, koja je utjelovila simpatičnu i pomalo nespretnu Cat Valentine. Nakon ''Victoriousa'' nastavila je graditi glazbenu karijeru, a danas je jedna od najuspješnijih pop-zvijezda na svijetu. Osim glazbe, posljednjih godina sve više pažnje privlači i glumačkim angažmanima.

Ariana Grande - 4 Foto: Profimedia

Ariana Grande (Foto: AFP) Foto: Afp

Ariana Grande (Foto: AFP) Foto: Afp

Veliku popularnost stekla je i Elizabeth Gillies, koja je glumila buntovnu Jade West. Nakon Nickelodeona nastavila je nizati televizijske uloge, a publika ju je posebno zavoljela kao Fallon Carrington u seriji ''Dynasty''. Osim glume, povremeno se bavi i pjevanjem.

Victorius glumci - 6 Foto: Instagram

Victorius glumci - 5 Foto: Instagram

Među omiljenim likovima bio je i Beck Oliver, kojeg je glumio Avan Jogia. Nakon završetka serije nastavio je uspješno graditi glumačku karijeru u filmovima i televizijskim projektima, a okušao se i kao pisac te redatelj.

Victorius glumci - 2 Foto: Instagram

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Nezaobilazan dio ekipe bio je i Leon Thomas III, koji je igrao talentiranog glazbenika Andréa Harrisa. Iako je nastavio glumiti, najveći uspjeh ostvario je iza kulisa kao producent i tekstopisac. Radio je s brojnim svjetskim glazbenim zvijezdama, a posljednjih godina uspješno razvija i vlastitu glazbenu karijeru.

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I više od desetljeća nakon posljednje epizode, ''Victorious'' i dalje ima posebno mjesto u srcima gledatelja. Fotografije glumačke postave redovito izazivaju val nostalgije, a mnogi se i danas iznenade kada shvate koliko su se njihove omiljene Nickelodeonove zvijezde promijenile.

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