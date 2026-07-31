Naš glumac izvan reflektora uživa u svojoj najljepšoj životnoj ulozi: ''Divno mi je da sam to doživio''

Dubrovnik za Gorana Grgića odavno nije samo pozornica. To je grad u kojem su nastajale velike uloge, ali i uspomene koje nemaju veze s kazalištem već s obitelji. Ovih dana publiku osvaja na Dubrovačkim ljetnim igrama u Richardu III., a izvan reflektora uživa u svojoj najnovijoj i, kaže, jednoj od najljepših životnih uloga – ulozi djeda. Više u prilogu Dijane Kardum.

Dubrovnik mu je već odavno puno više od mjesta na kojem igra predstave. Ovdje je proveo desetljeća, stvarao neke od svojih najdražih uloga, a između proba i izvedbi gledao kako mu djeca odrastaju. Zato se Goran Grgić na Dubrovačke ljetne igre uvijek vraća s posebnim emocijama.



''Svi smo bili zadovoljni, publika je divno reagirala. Čini mi se da smo pokazali sve što smo radili, što na premijerama nije uvijek slučaj zbog treme. Ali ovaj put se sve nekako poklopilo'', kaže Goran Grgić.

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Ovoga puta publiku osvaja u Richardu III., predstavi koja Shakespeareovu priču donosi na moderan i dinamičan način. Kaže, možda se na prvu čini kako je riječ o kompliciranoj povijesnoj drami, ali publika je vrlo brzo pronašla put do nje.



''Onda mi je mlađi sin rekao da ga jako zanima kako smo mi to napravili, ja priču znam, nešto malo naravno iz škole. A druga stvar je Game of Thrones je inspiriran zapravo Shakespeareovim pričama, Shakespeareovim povijesnim dramama.

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Na Dubrovačkim ljetnim igrama teško mu je više i izbrojiti godine. Dolazio je gotovo dva desetljeća zaredom, napravio kratku pauzu, a onda se ponovno vratio. I svaki kutak Grada u njemu budi neku uspomenu.

''Koju god lokaciju pogledam, tu sam igrao, tamo sam igrao, tu sam gledao predstavu. Ovdje smo igrali i Julija Cezara prije 30 godina i Hamleta dolje, tako da cijelo vrijeme gdje god imam neke cijelo vrijeme asocijacije, što je divno naravno, obožavam to i čak to svoju umjetničku priču, kazališnu, to je i moja obiteljska priča gdje su djeca uvijek bila sa mnom, gdje su prohodali na taracama nekim i to sve skupno. Dakle jedna divna priča, ali ne mogu vjerovati da je prošlo toliko godina, ali se skupilo stvarno i naslova i lijepih sjećanja i divnih predstava i divnih''.

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A kad nije na pozornici, posljednjih godinu i pol ima jednu sasvim novu životnu ulogu. Onu djeda. Prije više od godinu i pol dana dobio je unuku Dunju.

''Ja sam potpuno fasciniran svojom unukom, divno mi je da sam to doživio, da mogu vidjeti i da se mogu igrati s njom, da mogu se družiti''.

Priznaje, nije više ista kondicija kao kad su njegova djeca bila mala, ali želje ne nedostaje.

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''Kondicija naravno nije ista, ali je možda još i veće htijenje da pokažeš da si u kondiciji, da je možeš pratiti, da možeš biti na nekom njezinom nivou, brzo se spustim, odem brzo na tu niš pameti, samo igra, samo ljubav'', zaključio je.

Ni umjetnost nije daleko od obiteljskog stola. Mlađi sin bavi se glazbom, stariji IT-jem, a kći Katarina kazališna je producentica, a nedavno su prvi put zajedno radili predstavu. Režirao ju je zet, producirala kći, a Goran je bio glumac.

''Mislio sam da će biti čudno da, zet mi je režirao, ona je producirala, ali smo nekako baš, možda smo u obitelji ostali bili dosadni jer smo cijelo vrijeme pričali o tome, ali smo baš napravili nešto što je ozbiljno''.

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''Drago mi je da su me htjeli, da me hoće, da to nije zato što meni bi trebalo ili ne znam što, ne treba mi ništa novoga, ali ja sam im pokazao taj tekst i oni su odmah rekli ajmo idemo zajedno raditi i lijepo smo funkcionirali. Lijep je taj odnos, tu se isto testira nekako i roditeljski, ali i obiteljski odnos jer možemo profesionalno napraviti neku predstavu i dokazalo nam se da možemo i da smo u tome dosta čisti da ne miješamo jedno s drugim'', kaže nam.

Nove predstave, novi izazovi i nova publika – planova Goranu Grgiću ne nedostaje. A sudeći po energiji kojom i dalje izlazi na pozornicu, čini se da će ih biti još dugo.

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