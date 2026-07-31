Kako izgledaju sinovi Olivera Dragojevića? Rijetko ih viđamo, a ovih dana ponovno su bili uz majku

Iako se godinama klone javnosti, sinovi Olivera Dragojevića ovih su dana ponovno privukli pažnju pojavivši se uz majku Vesnu na manifestaciji "Trag u beskraju" u Veloj Luci.

Osam godina nakon smrti Olivera Dragojevića njegova obitelj i dalje je neizostavan dio manifestacije "Trag u beskraju", koja svake godine okuplja tisuće obožavatelja u Veloj Luci kako bi odali počast jednom od najvećih hrvatskih glazbenika. Ovoga puta posebnu su pozornost ponovno privukli njegovi sinovi, koji se u javnosti pojavljuju vrlo rijetko.

Vesna Dragojević na koncert "Prijatelji s baluna" stigla je u društvu sinova, s kojima je iz prvih redova pratila još jednu emotivnu glazbenu večer posvećenu Oliveru. Obitelj je posljednjih dana prisustvovala i središnjem koncertu manifestacije te predstavljanju monografije posvećene legendarnom glazbeniku.

Obitelj Olivera Dragojevića - 2 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Obitelj Olivera Dragojevića - 1 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Oliver i Vesna Dragojević tijekom dugogodišnjeg braka dobili su trojicu sinova – Dina, te blizance Damira i Davora. Iako su odrasli uz jednog od najpoznatijih hrvatskih pjevača, nikada nisu željeli graditi vlastitu medijsku prepoznatljivost niti živjeti pod svjetlima reflektora.

Sinovi Olivera Dragojevića Foto: Ante Cizmic/Cropix

Vesna Dragojević i sinovi Foto: Tom Dubravec/Cropix

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Najstariji sin Dino bavi se glazbenom produkcijom i godinama surađuje na projektima koji čuvaju uspomenu na očevo glazbeno nasljeđe. Blizanci Damir i Davor odabrali su život daleko od estrade te se rijetko pojavljuju na javnim događanjima, osim kada je riječ o manifestacijama posvećenima njihovom ocu. Upravo zato svako njihovo zajedničko pojavljivanje izazove velik interes javnosti.

Sinovi Olivera Dragojevića Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Sinovi Olivera Dragojevića Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Davor i Damir Dragojević sa suprugama Foto: Tom Dubravec/Cropix

Mnogi su primijetili koliko sinovi danas fizički podsjećaju na Olivera, ali i da su od njega naslijedili ono što je publika kod njega posebno cijenila – skromnost i nenametljivost.

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