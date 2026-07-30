Pretraži
zaboravljena tradicija

Kako se nekad živjelo? Vodimo vas u dalmatinsko selo u kojem vrijeme kao da je stalo!

Piše Hari Kočić/I.G., Danas @ 21:37 inMagazin komentari
Bitelić bake - 3 Bitelić bake - 3 Foto: In Magazin

Danas, kada vam zatrebaju hrana ili odjeća, trgovina je najčešće udaljena tek nekoliko koraka, ali ne tako davno na hrvatskim selima se sve proizvodilo ručno. Kako se živjelo prije stotinu godina i na koje se načine novim generacijama pokušavaju prenijeti tajne života na selu na koje se sve više ljudi želi vratiti? U potrazi za zaboravljenom tradicijom naš Hari Kočić uputio se u maleno selo pored Sinja.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Vodimo vas u dalmatinsko selo u kojem vrijeme kao da je stalo!
zaboravljena tradicija
Kako se nekad živjelo? Vodimo vas u dalmatinsko selo u kojem vrijeme kao da je stalo!
Mladen Badovinac sa suprugom Anom privukao poglede u Splitu
Usklađeni par
Evo kako izgleda samozatajna supruga Mladena iz TBF-a
Ivana i Marija Husar o sestrinskim svađama: ''Nemoj biti blizu kad se to dogodi''
Sestrinski odnosi
Sestre Husar otkrile su nam zašto je upravo njihova različitost najveća snaga njihova odnosa
Trag u beskraju: Vodimo vas iza kulisa koncerta Oliveru u čast!
Oživjele uspomene
Svjedočanstva prijatelja i kolega Olivera Dragojevića koji potvrđuju kakav je trag ovaj velikan ostavio
Jacques Houdek prozvao pjevačicu zbog načina pjevanja
Oštra kritika!
Jacques Houdek bez zadrške o nastupu hrvatske pjevačice: ''Urlanje, gušenje i falš''
Profesionalni plesač Marko Mrkić i njegova supruga Antea Franjić postali su roditelji
čestitamo!
Naš plesač i supruga dobili su prinovu, rijetko ime oduševilo je njihove pratitelje
Prvi zajednički izlazak nakon vjenčanja: Jelena Perčin i Ante Gelo zajedno stigli na koncert u čast Oliveru Dragojeviću
podržala ga
Prvi zajednički izlazak Jelene Perčin i Ante Gele nakon vjenčanja, za njega je ovo bila posebna večer
Emotivni prizori u Veloj Luci: Položeni vijenci na Oliverov grob, misa zadušnica okupila obitelj i prijatelje
Emotivni prizori u Veloj Luci
Položeni vijenci na Oliverov grob, na trenutak s mise zadušnice teško je zadržati suze
Član benda Baby Lasagne objavio emotivan oproštaj, Marko Purišić odmah reagirao
od početka svirao s njim
Bend Baby Lasagne napustio klavijaturist, sve je javno objasnio
Robin Thicke i 18 godina mlađa supruga April Love Geary privukli sve poglede
otpisali su ih, a danas...
Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti!
Sjećate li se Semira iz "Cobre 11"? Bio je junak najluđih automobilskih potjera, a danas izgleda potpuno drukčije 4
59 mu je godina
Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca
Severina u haljini koja nikoga nije ostavila ravnodušnim najavila novu pjesmu 4
''ma ova žena može sve!''
''Bolesno!'' Seve pokazala guzu u haljini s kružnim izrezom na neočekivanom mjestu!
U splitskoj Lori predstavljena je knjiga "Fenomen Thompson" 3
evo tko je sve došao!
U Splitu predstavljena knjiga o Thompsonu: Pjevač na događaj stigao sa suprugom Sandrom
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Potres pogodio dio Hrvatske
Tlo ne miruje
Jak potres pogodio dio Hrvatske: "Tutnjava i jaka trešnja. Sve je zvonilo po stanu"
Borba s dehidracijom: Liječnik kaže da je mineralna voda bolja od obične, ali postoji i bolje rješenje
FILIP ĐERKE
Borba s dehidracijom: Liječnik kaže da je mineralna voda bolja od obične, ali postoji i bolje rješenje
Kod granice sa Slovenijom Hrvat uhvaćen s više od tone morskih ježinaca u kombiju
vozač priveden
FOTO Zaustavili kombi na A7: Ono što je bilo u njemu i policija rijetko viđa
show
Emotivni prizori u Veloj Luci: Položeni vijenci na Oliverov grob, misa zadušnica okupila obitelj i prijatelje
Emotivni prizori u Veloj Luci
Položeni vijenci na Oliverov grob, na trenutak s mise zadušnice teško je zadržati suze
Prvi zajednički izlazak nakon vjenčanja: Jelena Perčin i Ante Gelo zajedno stigli na koncert u čast Oliveru Dragojeviću
podržala ga
Prvi zajednički izlazak Jelene Perčin i Ante Gele nakon vjenčanja, za njega je ovo bila posebna večer
Profesionalni plesač Marko Mrkić i njegova supruga Antea Franjić postali su roditelji
čestitamo!
Naš plesač i supruga dobili su prinovu, rijetko ime oduševilo je njihove pratitelje
zdravlje
Pijete kavu svaki dan? Znanstvenici otkrili što se događa s vašom jetrom
Istraživanje na 355.000 odraslih osoba
Pijete kavu svaki dan? Znanstvenici otkrili što se događa s vašom jetrom
Popodnevno spavanje u krivo vrijeme može vas učiniti još umornijima! Evo koje je idealno vrijeme
Stručnjaci otkrivaju
Popodnevno spavanje u krivo vrijeme može vas učiniti još umornijima! Evo koje je idealno vrijeme
Probiotici, prebiotici i postbiotici: U čemu je razlika i zašto su sva tri važna za crijeva?
pokrovitelj donatural
Probiotici, prebiotici i postbiotici: U čemu je razlika i zašto su sva tri važna za crijeva?
zabava
Poslušala savjet prijateljice za skok u more, a rezultat je skupio više od 1,6 milijuna pregleda
Što kažete?
Poslušala savjet prijateljice za skok u more, a rezultat je skupio više od 1,6 milijuna pregleda
Balkancu pokušali naplatiti korištenje klime u apartmanu, pogledajte kako se snašao
Još udijelio savjet
Balkancu pokušali naplatiti korištenje klime u apartmanu, pogledajte kako se snašao
Vozač naišao na stojadina u voznom stanju, a onda uočio još čudniji prizor
Što mu je to na braniku?
Vozač naišao na stojadina u voznom stanju, a onda uočio još čudniji prizor
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Real zaključio jednu od najboljih prodaja u povijesti kluba: Rezerva otišla za bogatstvo
Apsurdno
Real zaključio jednu od najboljih prodaja u povijesti kluba: Rezerva otišla za bogatstvo
Veliki povratak pred realizacijom: Dominik Livaković prihvatio ponudu Dinama
Čeka se jedno
Veliki povratak pred realizacijom: Dominik Livaković prihvatio ponudu Dinama
Francuski velikan kontaktirao Dinamo, igračev menadžer već je nagovijestio odlazak
Javlja Di Marzio
Francuski velikan kontaktirao Dinamo, igračev menadžer već je nagovijestio odlazak
tv
Nasljednik: Presretna je jer se ipak neće rastati
NASLJEDNIK
Presretna je jer se ipak neće rastati
Nasljednik: Ne može prihvatiti da nije jedina koju voli
NASLJEDNIK
Nasljednik: Ne može prihvatiti da nije jedina koju voli
Daleki grad: Jako je ljut jer ništa nisu pronašli o njemu
DALEKI GRAD
Daleki grad: Jako je ljut jer ništa nisu pronašli o njemu
putovanja
5 pogrešaka zbog kojih punjene paprike nikad nisu dovoljno ukusne
Male tajne
5 pogrešaka zbog kojih punjene paprike nikad nisu dovoljno ukusne
Novi kviz općeg znanja: Za one koji redovno održavaju moždane vijuge
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji redovno održavaju moždane vijuge
Izlet koji ćemo ponoviti: Restoran uz jezero i uživancija u prirodi na 20 minuta od Zagreba
Ljeto u Rakitju
Izlet koji ćemo ponoviti: Restoran uz jezero i uživancija u prirodi na 20 minuta od Zagreba
novac
Brodovi propadaju, održavanje stoji milijune, a Hrvatskoj prijeti plaćanje goleme odštete
Zapljena jahti ruskih oligarha doživjela fijasko
Brodovi propadaju, održavanje stoji milijune, a Hrvatskoj prijeti plaćanje goleme odštete
Što znamo o satu vrijednom nekoliko stotina tisuća eura koji nosi Tadej Pogačar?
Brend ambasador
Što znamo o satu vrijednom nekoliko stotina tisuća eura koji nosi Tadej Pogačar?
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Jelena Perčin u tanga sandalama Dolce&Gabbana i haljinici Self-Portrait
I krasna haljinica
Sandale Jelene Perčin dokaz su da upravo takav model može biti sinonim za ljetnu eleganciju
Recept za karpati tortu s breskvama
Kolač mjeseca
Na kraju srpnja za vas smo pripremile fantastičan recept za karpati-kolač s breskvama
Jennifer Lopez u bijeloj slip haljini i s maramom na glavi u Rimu
Ležerna, a ženstvena
Mamma mia, che bella! Ovo nije J. Lo na kakvu smo navikli, osvojila je Rim
sve
Real zaključio jednu od najboljih prodaja u povijesti kluba: Rezerva otišla za bogatstvo
Apsurdno
Real zaključio jednu od najboljih prodaja u povijesti kluba: Rezerva otišla za bogatstvo
Veliki povratak pred realizacijom: Dominik Livaković prihvatio ponudu Dinama
Čeka se jedno
Veliki povratak pred realizacijom: Dominik Livaković prihvatio ponudu Dinama
Francuski velikan kontaktirao Dinamo, igračev menadžer već je nagovijestio odlazak
Javlja Di Marzio
Francuski velikan kontaktirao Dinamo, igračev menadžer već je nagovijestio odlazak
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene