Vrući prizori: Zgodna supruga pjevača okrenula guzu kameri u tanga-bikiniju

Hailey Bieber ponovno je privukla pažnju pratitelja novim ljetnim fotografijama na kojima pozira u nekoliko atraktivnih bikinija i uživa u bezbrižnim trenucima uz more.
Manekenka i poduzetnica Hailey Bieber na Instagramu je podijelila novu galeriju fotografija kojom je pokazala kako provodi ljeto, a najveću pozornost privukla su njezina izdanja u bikinijima.3 vijesti o kojima se priča čestitamo! Naš plesač i supruga dobili su prinovu, rijetko ime oduševilo je njihove pratitelje podržala ga Prvi zajednički izlazak Jelene Perčin i Ante Gele nakon vjenčanja, za njega je ovo bila posebna večer Emotivni prizori u Veloj Luci Položeni vijenci na Oliverov grob, na trenutak s mise zadušnice teško je zadržati suze
Na fotografijama pozira na pješčanoj plaži u crnom bikiniju i s velikim šeširom, dok na jednoj snimci balansira čašu na glavi. U drugom kadru prošetala se plažom tijekom zalaska sunca, a objavila je i selfi u sjajnom ružičastom bikiniju, istaknuvši svoju vitku figuru i prirodan izgled bez naglašene šminke.
Hailey Bieber - 3 Foto: Instagram
Hailey Bieber - 2 Foto: Instagram
Hailey Bieber - 1 Foto: Instagram
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Fotografije su u kratkom roku prikupile milijune lajkova i tisuće komentara, a obožavatelji su joj poručili da izgleda "nestvarno" i da je prava kraljica ljetnog stila.
Hailey Bieber - 2 Foto: Instagram
Hailey Bieber - 5 Foto: Instagram
Inače, Hailey je u braku s pjevačem Justinom Bieberom i zajedno imaju sina Jacka.
Justin Bieber, Hailey Bieber Foto: Profimedia
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