Vrući prizori: Zgodna supruga pjevača okrenula guzu kameri u tanga-bikiniju

Hailey Bieber ponovno je privukla pažnju pratitelja novim ljetnim fotografijama na kojima pozira u nekoliko atraktivnih bikinija i uživa u bezbrižnim trenucima uz more.

Manekenka i poduzetnica Hailey Bieber na Instagramu je podijelila novu galeriju fotografija kojom je pokazala kako provodi ljeto, a najveću pozornost privukla su njezina izdanja u bikinijima.

Na fotografijama pozira na pješčanoj plaži u crnom bikiniju i s velikim šeširom, dok na jednoj snimci balansira čašu na glavi. U drugom kadru prošetala se plažom tijekom zalaska sunca, a objavila je i selfi u sjajnom ružičastom bikiniju, istaknuvši svoju vitku figuru i prirodan izgled bez naglašene šminke.

Hailey Bieber - 3 Foto: Instagram

Hailey Bieber - 2 Foto: Instagram

Hailey Bieber - 1 Foto: Instagram

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Fotografije su u kratkom roku prikupile milijune lajkova i tisuće komentara, a obožavatelji su joj poručili da izgleda "nestvarno" i da je prava kraljica ljetnog stila.

Hailey Bieber - 2 Foto: Instagram

Hailey Bieber - 5 Foto: Instagram

Inače, Hailey je u braku s pjevačem Justinom Bieberom i zajedno imaju sina Jacka.

Justin Bieber, Hailey Bieber Foto: Profimedia

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