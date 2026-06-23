Nove fotografije supruge posrnulog pjevača izazvale pomutnju na mrežama

Hailey Bieber ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što je postala zaštitno lice nove kampanje za donje rublje, čije su fotografije u samo nekoliko sati obišle društvene mreže i modne portale diljem svijeta.

Hailey Bieber ponovno je u središtu modne scene. Američka manekenka i poduzetnica zaštitno je lice nove kampanje za kolekciju donjeg rublja brenda Skims, a fotografije koje su predstavljene javnosti izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama.

U novoj kampanji Hailey pozira u modelima iz kolekcije koja se oslanja na jednostavne krojeve, prirodne materijale i neutralnu paletu boja. Dominiraju bijeli, crni i nude tonovi, a naglasak je stavljen na udobnost i svakodnevnu nosivost, bez suvišnih detalja.

Hailey Bieber (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Modni stručnjaci ističu kako upravo minimalistički pristup posljednjih godina sve više osvaja tržište. Umjesto trendova koji kratko traju, sve je veći fokus na kvalitetnim komadima koji se lako uklapaju u svaku garderobu. Upravo takvu filozofiju prati i nova kolekcija koju predstavlja Hailey Bieber.

Hailey Bieber - 1 Foto: Profimedia

Objavu brenda Skims pogledajte OVDJE.

Njezina opuštena elegancija i prepoznatljiv stil pokazali su se kao idealan spoj za kampanju koja promovira jednostavnost. Fotografije odišu prirodnošću, a pažljivo osmišljeni kadrovi stavljaju u prvi plan udobnost i funkcionalnost komada koji su namijenjeni svakodnevnom nošenju.

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Hailey Bieber - 1 Foto: Profimedia

Hailey Bieber - 2 Foto: Profimedia

Objava kampanje vrlo je brzo privukla pažnju obožavatelja. Komentari podrške i komplimenti na račun Haileyina izgleda preplavili su društvene mreže, dok su fotografije u kratkom roku postale jedna od najkomentiranijih tema među ljubiteljima mode i celebrity sadržaja.

Hailey Bieber Foto: Profimedia

Iako se posljednjih godina često nalazi pod povećalom javnosti, Hailey Bieber nastavlja graditi uspješnu karijeru između mode, ljepote i poduzetništva. Nova kampanja samo je još jedna potvrda njezina snažnog utjecaja u svijetu lifestylea i trendova, gdje svaka njezina objava redovito privlači milijune pregleda i reakcija.

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Hailey Bieber Foto: Profimedia

Hailey Bieber (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Sudeći prema prvim komentarima i interesu publike, kolekcija bi mogla postati jedan od najtraženijih modnih noviteta ovog ljeta, a Hailey Bieber još jednom je pokazala zašto se nalazi među najutjecajnijim imenima današnje modne industrije.

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