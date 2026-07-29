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Emotivni prizori u Veloj Luci

Položeni vijenci na Oliverov grob, na trenutak s mise zadušnice teško je zadržati suze

Piše J. C., Danas @ 15:16 Celebrity komentari
Obljetnica smrti Olivera Dragojevića - 7 Obljetnica smrti Olivera Dragojevića - 7 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Vela Luka i ove je godine u tišini, molitvi i pjesmi odala počast svom najvećem glazbenom velikanu Oliveru Dragojeviću, na osmu godišnjicu njegove smrti.

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Položeni vijenci na Oliverov grob, na trenutak s mise zadušnice teško je zadržati suze
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