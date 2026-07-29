Položeni vijenci na Oliverov grob, na trenutak s mise zadušnice teško je zadržati suze

Vela Luka i ove je godine u tišini, molitvi i pjesmi odala počast svom najvećem glazbenom velikanu Oliveru Dragojeviću, na osmu godišnjicu njegove smrti.

Na dan kada je prije osam godina Hrvatska ostala bez jednog od svojih najvoljenijih glazbenika, u Veloj Luci održano je tradicionalno obilježavanje godišnjice smrti Olivera Dragojevića.

Program je započeo na groblju sv. Roka, gdje su predstavnici Općine Vela Luka položili vijence na Oliverov grob, koji je i ove godine bio prekriven cvijećem, lampionima i porukama njegovih obožavatelja. Brojni posjetitelji pristizali su od ranih jutarnjih sati kako bi zapalili svijeću i u tišini odali počast glazbenoj legendi koja je svojim pjesmama obilježila generacije.

Obljetnica smrti Olivera Dragojevića - 9 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Obljetnica smrti Olivera Dragojevića - 7 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Obljetnica smrti Olivera Dragojevića - 5 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Posebno emotivnu atmosferu stvorili su Ante Gelo i glazbenici koji su na groblju izveli nekoliko Oliverovih bezvremenskih pjesama, među kojima je bila i "Romanca", dok je nakon glazbenog spomena održana i kratka molitva.

Obljetnica smrti Olivera Dragojevića - 4 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Obljetnica smrti Olivera Dragojevića - 3 Foto: Zvonimir Barisin

Obljetnica smrti Olivera Dragojevića - 2 Foto: Zvonimir Barisin

Pogledaji ovo Celebrity Smrt poznatog DJ-a šokirala je glazbenu scenu, istraga o uzroku je u tijeku

Nakon polaganja vijenaca u crkvi sv. Josipa održana je misa zadušnica kojoj su prisustvovali članovi Oliverove obitelji, među njima i njegova supruga Vesna Dragojević, prijatelji, mještani te brojni štovatelji njegova lika i djela. Tijekom mise ponovno su odjeknule pjesma i molitva u znak sjećanja na čovjeka čiji glas ni osam godina nakon odlaska nije utihnuo u srcima publike.

Fotografije iz Vele Luke svjedoče o dostojanstvenoj atmosferi ispunjenoj emocijama. Oliverov grob bio je prepun cvjetnih aranžmana i svijeća, dok su okupljeni u tišini odavali počast glazbeniku koji je rodnom mjestu ostavio neizbrisiv trag.

Obljetnica smrti Olivera Dragojevića - 1 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Obljetnica smrti Olivera Dragojevića - 6 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Obljetnica smrti Olivera Dragojevića - 8 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Znate li čija je kći ova ljepotica? Svi se slažu da je majčina kopija

Obilježavanje godišnjice dio je manifestacije "Trag u beskraju", koja se održava od 26. do 31. srpnja i kroz niz kulturnih i glazbenih događanja čuva uspomenu na Olivera Dragojevića. Večeras će manifestacija kulminirati velikim koncertom na pontonu u Veloj Luci, na kojem će njegove pjesme izvoditi brojni prijatelji i kolege, među kojima su Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Kondža, Matija Cvek, Marko Tolja i drugi.

Galerija 4 4 4 4 4

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Ljudi se čude kad saznaju koliko godina ima ova žena, a tek kad je vide u bikiniju...

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity U vrućim hlačicama pokazala je noge zbog kojih svi zastanu, a ima 56 godina!