Leonardo DiCaprio i njegov raj: Okružio se ljepoticama na jahti i uživa

Leonardo DiCaprio ljeto provodi na jednoj od najluksuznijih jahti u Saint-Tropezu, gdje odmara u društvu djevojke Vittorije Ceretti i bliskih prijatelja. Dok su dame uživale u kupanju i sunčanju, holivudski glumac ostao je na palubi u opuštenom razgovoru.
Oscarovac Leonardo DiCaprio ponovno je privukao pažnju paparazza tijekom odmora na francuskoj rivijeri. Slavni glumac viđen je na luksuznoj jahti usidrenoj u Saint-Tropezu, gdje ljetne dane provodi sa svojom djevojkom Vittorijom Ceretti te glumicom Laurom Harrier.3 vijesti o kojima se priča čestitamo! Naš plesač i supruga dobili su prinovu, rijetko ime oduševilo je njihove pratitelje podržala ga Prvi zajednički izlazak Jelene Perčin i Ante Gele nakon vjenčanja, za njega je ovo bila posebna večer Emotivni prizori u Veloj Luci Položeni vijenci na Oliverov grob, na trenutak s mise zadušnice teško je zadržati suze
Dok su Vittoria i Laura iskoristile sunčano vrijeme za kupanje i opuštanje na krmi jahte, DiCaprio nije pokazivao želju za ulaskom u more. Umjesto toga ostao je na palubi, gdje je u kupaćim hlačama razgovarao s talijanskim poduzetnikom Tommasom Butijem.
Leonardo DiCaprio na jahti - 2 Foto: SPLASH NEWS / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Leonardo DiCaprio na jahti - 1 Foto: SPLASH NEWS / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Leonardo DiCaprio na jahti - 4 Foto: SPLASH NEWS / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Paparazzi su ga snimili u ležernom izdanju, dok je uživao u mirnoj atmosferi daleko od filmskih setova i crvenih tepiha. U jednom je trenutku stavio bijelu kapu, a zatim nastavio druženje na jahti.
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Vittoria Ceretti i Laura Harrier plijenile su pažnju u bikinijima dok su se sunčale i pripremale za kupanje u kristalno čistom moru, a cijelo društvo djelovalo je potpuno opušteno.
Leonardo DiCaprio na jahti - 4 Foto: SPLASH NEWS / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti na jahti - 5 Foto: Profimedia
Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti na jahti - 3 Foto: Profimedia
Saint-Tropez i ovog je ljeta jedno od omiljenih odredišta svjetskog jet-seta, a DiCaprio je još jednom pokazao da upravo ondje najradije puni baterije između poslovnih obveza.
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