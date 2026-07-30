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živi život

Leonardo DiCaprio i njegov raj: Okružio se ljepoticama na jahti i uživa

Piše J. C., Danas @ 14:06 Celebrity komentari
Leonardo DiCaprio na jahti - 4 Leonardo DiCaprio na jahti - 4 Foto: SPLASH NEWS / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Leonardo DiCaprio ljeto provodi na jednoj od najluksuznijih jahti u Saint-Tropezu, gdje odmara u društvu djevojke Vittorije Ceretti i bliskih prijatelja. Dok su dame uživale u kupanju i sunčanju, holivudski glumac ostao je na palubi u opuštenom razgovoru.

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