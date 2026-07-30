Leonardo DiCaprio i njegov raj: Okružio se ljepoticama na jahti i uživa

Leonardo DiCaprio ljeto provodi na jednoj od najluksuznijih jahti u Saint-Tropezu, gdje odmara u društvu djevojke Vittorije Ceretti i bliskih prijatelja. Dok su dame uživale u kupanju i sunčanju, holivudski glumac ostao je na palubi u opuštenom razgovoru.

Oscarovac Leonardo DiCaprio ponovno je privukao pažnju paparazza tijekom odmora na francuskoj rivijeri. Slavni glumac viđen je na luksuznoj jahti usidrenoj u Saint-Tropezu, gdje ljetne dane provodi sa svojom djevojkom Vittorijom Ceretti te glumicom Laurom Harrier.

Dok su Vittoria i Laura iskoristile sunčano vrijeme za kupanje i opuštanje na krmi jahte, DiCaprio nije pokazivao želju za ulaskom u more. Umjesto toga ostao je na palubi, gdje je u kupaćim hlačama razgovarao s talijanskim poduzetnikom Tommasom Butijem.

Leonardo DiCaprio na jahti - 2 Foto: SPLASH NEWS / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Leonardo DiCaprio na jahti - 1 Foto: SPLASH NEWS / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Leonardo DiCaprio na jahti - 4 Foto: SPLASH NEWS / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Paparazzi su ga snimili u ležernom izdanju, dok je uživao u mirnoj atmosferi daleko od filmskih setova i crvenih tepiha. U jednom je trenutku stavio bijelu kapu, a zatim nastavio druženje na jahti.

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Vittoria Ceretti i Laura Harrier plijenile su pažnju u bikinijima dok su se sunčale i pripremale za kupanje u kristalno čistom moru, a cijelo društvo djelovalo je potpuno opušteno.

Leonardo DiCaprio na jahti - 4 Foto: SPLASH NEWS / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti na jahti - 5 Foto: Profimedia

Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti na jahti - 3 Foto: Profimedia

Saint-Tropez i ovog je ljeta jedno od omiljenih odredišta svjetskog jet-seta, a DiCaprio je još jednom pokazao da upravo ondje najradije puni baterije između poslovnih obveza.

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