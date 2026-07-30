Prelijepa supruga našeg pjevača ukrala je svu pažnju na njihovim najnovijim fotografijama

Alen Đuras i njegova supruga, voditeljica Ana-Klaudija Đuras, ovih su dana pobjegli od svakodnevice i uživali u romantičnom odmoru u Madridu, a fotografijama su oduševili pratitelje na društvenim mrežama.

Pjevač Alen Đuras i njegova supruga, voditeljica Ana-Klaudija Đuras, otputovali su u Madrid, a s pratiteljima na Instagramu podijelili su niz fotografija koje otkrivaju koliko su uživali u španjolskoj prijestolnici.

Na objavljenim fotografijama par pozira nasmijan u jednom restoranu, snimili su simpatičan selfi u retrovizoru automobila, a podijelili su i kadar iz šopinga. Osmijesi na njihovim licima dovoljno govore koliko im je zajednički odmor godio.

Čini se da je Madrid na Alena ostavio poseban dojam, pa je uz objavu kratko napisao: "OK, selimo se!"

Alen Đuras i supruga - 1 Foto: Instagram

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Njegova supruga Ana-Klaudija odmah se nadovezala duhovitim komentarom: "Zašto smo se uopće vratili doma?", na što joj je Alen kratko odgovorio: "Ne znam."

Alen Đuras i supruga - 4 Foto: Instagram

Podsjetimo, Alen i Ana-Klaudija vjenčali su se u lipnju prošle godine na intimnoj ceremoniji okruženi obitelji i najbližim prijateljima. Upoznali su se tijekom priprema za jednu emisiju, a zajedno su oko tri godine.

Alenu je na vjenčanju kum bio naš poznati pjevač Matija Cvek.

Od tada često dijele zajedničke trenutke, a ovoga puta pokazali su da ih je Madrid potpuno osvojio.

Alen Đuras i Ana-Klaudija Štilinović Foto: Davor Puklavec/Pixsell

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