Bend Baby Lasagne napustio klavijaturist, sve je javno objasnio

Nakon dvije godine zajedničkih nastupa i velikih uspjeha, uključujući i nastup na Eurosongu, klavijaturist Mihael Žipovski objavio je da napušta bend Baby Lasagne. Vijest je podijelio na društvenim mrežama, a njegovu objavu podržao je i frontmen Marko Purišić.

Klavijaturist Mihael Žipovski objavio je da nakon dvije godine suradnje napušta bend Baby Lasagne. Glazbenik je na svom Instagram profilu otkrio kako je odlučio krenuti novim putem te se posvetiti vlastitoj karijeri, studijskom radu i glazbenoj produkciji.

"Dragi prijatelji, želim vas obavijestiti da sam odlučio napustiti bend. Protekle dvije godine donijele su mi prekrasno i jedinstveno glazbeno iskustvo na kojem ću uvijek biti zahvalan, no odlučio sam napraviti sljedeći korak u svojoj karijeri i posvetiti se studijskom radu i glazbenoj produkciji", napisao je Žipovski.

Mihael Žipovski na Instagramu Foto: Instagram

Posebno je zahvalio članovima benda, Marku Purišiću, Martinu, Matiji i Roku, istaknuvši da mu je bila velika čast dijeliti pozornicu s njima.

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"Bila mi je velika čast dijeliti pozornicu s njima i posebno sam zahvalan na njihovom razumijevanju i podršci mojoj odluci. Nastavit ćemo surađivati, samo na drugačije načine, a pojavit ću se i u novom spotu kao statist. Bendu želim puno uspjeha u svemu što ih čeka. I dalje ću pratiti njihov rad, ovaj put ne kao član, nego kao fan! Hvala i vama na podršci koju ste mi pružali sve ovo vrijeme. Veselim se svemu što slijedi i nadam se da ćete biti uz mene kako bih to mogao podijeliti s vama", poručio je.

Baby Lasagna - 2 Foto: Damir Spehar/PIXSELL/Pixsell

Žipovski je bio dio Baby Lasagnine postave tijekom najuspješnijeg razdoblja benda, uključujući i nastup na Eurosongu 2024. Brojni obožavatelji pamte ga i po simpatičnom videu u kojem je kroz kratku pjesmicu predstavio cijelu eurovizijsku ekipu Baby Lasagne, što je tada osvojilo društvene mreže.

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Iako više neće biti član benda, Žipovski je naglasio da se suradnja s Baby Lasagnom nastavlja kroz druge projekte te da će se čak pojaviti i u njihovu novom glazbenom spotu.

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