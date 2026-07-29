Paparazzi su uhvatili zanimljiv trenutak s odmora bivšeg premijera i pjevačice

Sunce, more i luksuzna jahta bili su kulisa za romantični odmor Katy Perry i Justina Trudeaua. Paparazzi su ih snimili u zagrljajima, razmjeni nježnosti i trenucima koji otkrivaju koliko uživaju zajedno.

Nakon što su posljednjih mjeseci sve češće viđeni zajedno, Katy Perry i Justin Trudeau više ne skrivaju koliko uživaju u zajedničkom društvu. Slavni par trenutačno ljetuje na jugu Francuske, gdje su ih paparazzi snimili tijekom opuštenog dana na luksuznoj jahti.

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Dobro raspoložena Katy nije skidala osmijeh s lica, a u jednom je trenutku izvadila mobitel kako bi zabilježila zajednički trenutak. Bivši kanadski premijer cijelo je vrijeme bio uz nju, a fotografi su zabilježili razmjene nježnih pogleda, zagrljaje i poljupce, koji su potvrdili da zaljubljenom paru ne nedostaje romantike.

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Osim što su uživali u vožnji morem, Justin je pokazao i svoju brižnu stranu. Prije nego što su nastavili krstarenje, pjevačici je nanio kremu za sunčanje kako bi je zaštitio od jakog ljetnog sunca.

Katty Perry, Justin Trudeau Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Katty Perry, Justin Trudeau Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Katty Perry, Justin Trudeau Foto: Profimedia

Na odmoru im se pridružilo i nekoliko prijatelja, no Katy i Justin gotovo su svaki slobodan trenutak provodili jedno uz drugo. Opuštena atmosfera, sunce i more bili su savršena kulisa za njihove zajedničke ljetne uspomene.

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Podsjetimo, njihova je veza započela nakon što je Katy prošle godine prekinula dugogodišnji odnos s Orlandom Bloomom, s kojim ima kćer Daisy. U međuvremenu je pronašla novu sreću uz Justina Trudeaua, a par posljednjih mjeseci sve češće zajedno putuje i pojavljuje se u javnosti, ne skrivajući da uživaju u novom životnom poglavlju.

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