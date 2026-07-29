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maksimalno uživaju

Paparazzi su uhvatili zanimljiv trenutak s odmora bivšeg premijera i pjevačice

Piše I.G., Danas @ 10:55 Celebrity komentari
Katty Perry, Justin Trudeau Katty Perry, Justin Trudeau Foto: Profimedia

Sunce, more i luksuzna jahta bili su kulisa za romantični odmor Katy Perry i Justina Trudeaua. Paparazzi su ih snimili u zagrljajima, razmjeni nježnosti i trenucima koji otkrivaju koliko uživaju zajedno.

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