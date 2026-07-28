Najnovije fotografije Kyliana Mbappéa na luksuznoj jahti sa slavnom glumicom obišle su svijet

Kylian Mbappé slobodne dane provodi na luksuznoj jahti u Porto Cervu na Sardiniji, gdje je snimljen u društvu španjolske glumice Ester Expósito. Paparazzi su ih fotografirali tijekom opuštenog dana na moru i zajedničkog ručka, što je dodatno potaknulo glasine o njihovu odnosu.

Nakon naporne sezone i brojnih obveza na nogometnim terenima, Kylian Mbappé slobodne dane provodi daleko od reflektora – na luksuznoj jahti uz obalu Sardinije. Društvo mu pravi španjolska glumica Ester Expósito, zvijezda hit-serije "Elite", s kojom je snimljen tijekom opuštenog dana na moru.

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Paparazzi su ih fotografirali u ekskluzivnom ljetovalištu Porto Cervo, gdje su uživali u suncu i morskim radostima. Na fotografijama se vidi kako Mbappé, odjeven u zelene kupaće hlače, u jednom trenutku provjerava mobitel, dok Ester u tamnocrvenom bikiniju upija sunčeve zrake.

Kylian Mbappe i Ester Exposito - 2 Foto: LAFATA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kylian Mbappe i Ester Exposito - 1 Foto: LAFATA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kasnije su se zajedno opustili uz ručak na jahti, razgovarali i uživali u ljetnoj atmosferi. Nogometna zvijezda djelovala je potpuno opušteno, daleko od pritiska utakmica i treninga, dok je glumica plijenila pažnju jednostavnim ljetnim izdanjem.

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Kylian Mbappe i Ester Exposito - 3 Foto: LAFATA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako se posljednjih mjeseci nagađa o njihovu odnosu, ni Mbappé ni Ester Expósito zasad nisu javno komentirali prirodu svog druženja. Fotografije sa Sardinije dodatno su potaknule glasine da između slavnog nogometaša i popularne španjolske glumice postoji nešto više od prijateljstva.

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