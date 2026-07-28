Čime je ova talentirana djevojka iz Konga osvojila Balkance? Poslušajte samo kako pjeva naše pjesme!

Esther, mlada djevojka iz Demokratske Republike Kongo koja živi u Njemačkoj, posljednjih je mjeseci postala pravi hit na društvenim mrežama zahvaljujući obradama hrvatskih, bosanskohercegovačkih i srpskih pjesama.

Na društvenim mrežama posljednjih mjeseci sve je teže izbjeći videa mlade Esther.

Iako dolazi iz Demokratske Republike Kongo i živi u Njemačkoj, upravo ju je ljubav prema glazbi s Balkana pretvorila u prepoznatljivu ličnost te osvojila desetke tisuća pratitelja.

Dok mnogi pokušavaju pratiti svjetske glazbene trendove, Esther je krenula potpuno drugačijim putem. Na svom Instagramu i TikToku redovito objavljuje obrade hrvatskih, bosanskohercegovačkih i srpskih hitova, a pratitelje je posebno iznenadilo to što pjesme izvodi gotovo bez naglaska.

Na njezinu repertoaru našli su se hitovi Miroslava Škore, Mate Bulića, Olivera Dragojevića, Nine Badrić, Magazina, Halida Bešlića, Lepe Brene i brojnih drugih izvođača. Upravo su iskrene emocije i trud koji ulaže u izgovor jezika razlog zbog kojeg su je Balkanci vrlo brzo prihvatili kao "jednu od svojih".

Mnogi su se pitali kako je uopće otkrila glazbu s ovih prostora. Esther je ranije otkrila da je za to zaslužan njezin suprug Hrvat, koji ju je upoznao s domaćim pjesmama. Zbog njega je počela učiti hrvatski jezik, a s vremenom je odlučila i sama zapjevati hitove koje je zavoljela. Danas zajedno imaju i dijete.

Njezini videi često završavaju na stranicama koje okupljaju publiku iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije, a u komentarima joj mnogi poručuju da pjeva kao da je odrasla na Balkanu. Posebno su popularne njezine izvedbe domoljubnih pjesama i bezvremenskih klasika, koje nerijetko pregledaju stotine tisuća ljudi.

Esther nisu primijetili samo pratitelji nego i poznati glazbenici. Njezine obrade komentirali su i dijelili pojedini izvođači čije pjesme izvodi, što joj je donijelo još veću popularnost i otvorilo vrata regionalnoj publici.