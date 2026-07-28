Ella Dvornik otkrila s kim provodi ljeto: "Tko preživi, pričat će!"

Ella Dvornik otkrila je da s majkom Danijelom na Braču provodi čak 18 dana, što je njihovo najduže zajedničko druženje u posljednjih nekoliko godina.

Ella Dvornik otkrila je na Instagramu da je stigla na Brač, gdje će s majkom Danijelom Dvornik provesti čak 18 dana. Dio zajedničkog odmora podijelila je s pratiteljima uz nekoliko fotografija.

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"Došle smo se malo družiti s kokošima. Ovo će nam biti najduže druženje u ne znam koliko godina. 18 dana!!! Tek smo na četvrtom danu, tko preživi, pričat će", napisala je Ella.

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Objava je brzo privukla pažnju pratitelja, a javila se i Danijela, koja je primijetila zanimljiv detalj.

"Ma vidi... isto smo obučene, a nismo se dogovorile.... hahaha", komentirala je.

Danijela već godinama živi u Sutivanu na Braču, gdje je uredila dom okružen prirodom i posvetila se mirnijem načinu života. Nedavno je pokazala i novi kokošinjac koji je izgradila za svoje kokoši te priznala koliko joj taj projekt znači.

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Ella Dvornik - 4 Foto: Instagram

Danijela Dvornik Foto: Danijela Dvornik/Instagram

"Jučer smo složili još jedan kokošinjac. Malu vilu od ove vile. I baš je to jedna sreća... mala slatka kućica... Promislila sam kako bih voljela da sam je imala u svom djetinjstvu.. da se onako mala mogu sakriti u njoj i pretvarati da je to moja kuća. A sad to radim za koke. Opet se igram poput djeteta. Treba i to. Život je igra u kojoj nitko ne dobije ista pravila. Zato treba prestati gledati tuđu ploču i odigrati svoju partiju najbolje što znaš'", napisala je tada.

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