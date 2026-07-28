Ella Dvornik otkrila s kim provodi ljeto: "Tko preživi, pričat će!"

Ella Dvornik otkrila je da s majkom Danijelom na Braču provodi čak 18 dana, što je njihovo najduže zajedničko druženje u posljednjih nekoliko godina.
Ella Dvornik otkrila je na Instagramu da je stigla na Brač, gdje će s majkom Danijelom Dvornik provesti čak 18 dana. Dio zajedničkog odmora podijelila je s pratiteljima uz nekoliko fotografija.3 vijesti o kojima se priča "Kao da je Desingerica" Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom uvijek legendarna! Malo tko bi danas prepoznao Šefiku iz "Lud, zbunjen, normalan", a razlog njezina odlaska iz serije dugo nije bio poznat kratko i jasno Thompson se oglasio nakon neviđenog vandalizma u Međugorju
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"Došle smo se malo družiti s kokošima. Ovo će nam biti najduže druženje u ne znam koliko godina. 18 dana!!! Tek smo na četvrtom danu, tko preživi, pričat će", napisala je Ella.
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Objava je brzo privukla pažnju pratitelja, a javila se i Danijela, koja je primijetila zanimljiv detalj.
"Ma vidi... isto smo obučene, a nismo se dogovorile.... hahaha", komentirala je.
Danijela već godinama živi u Sutivanu na Braču, gdje je uredila dom okružen prirodom i posvetila se mirnijem načinu života. Nedavno je pokazala i novi kokošinjac koji je izgradila za svoje kokoši te priznala koliko joj taj projekt znači.
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Ella Dvornik - 4 Foto: Instagram
Danijela Dvornik Foto: Danijela Dvornik/Instagram
"Jučer smo složili još jedan kokošinjac. Malu vilu od ove vile. I baš je to jedna sreća... mala slatka kućica... Promislila sam kako bih voljela da sam je imala u svom djetinjstvu.. da se onako mala mogu sakriti u njoj i pretvarati da je to moja kuća. A sad to radim za koke. Opet se igram poput djeteta. Treba i to. Život je igra u kojoj nitko ne dobije ista pravila. Zato treba prestati gledati tuđu ploču i odigrati svoju partiju najbolje što znaš'", napisala je tada.
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