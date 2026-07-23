Nives u tanga-bikiniju zapaprila maštu fanova: ''Samo prirodno...''

Nives Celzijus ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama objavom s plaže u kojoj je istaknula svoju besprijekornu figuru.
Nives Celzijus uživa u ljetnim danima, a svojim je pratiteljima na Instagramu pokazala kako provodi vrijeme na plaži.3 vijesti o kojima se priča stravičan događaj Jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama osvanule njezine nove fotke! Prije 30 godina bila je Miss Hrvatske: Kako danas izgleda Vanja Rupena? prelijepa glumica Preminula ikona jugoslavenskog filma: Tito ju je obožavao, a zadnje dane živjela je u teškim uvjetima
Pjevačica, spisateljica i influencerica objavila je kratku snimku na kojoj se sunča u upečatljivom jarko narančastom bikiniju.
Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram
Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram
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Na prvim kadrovima Nives leži na ručniku okrenuta leđima prema kameri, pri čemu je u prvi plan stavila svoju stražnjicu, dok se zatim okrenula i širokim osmijehom pozdravila pratitelje.
''Samo prirodno...'' napisala je kratko u opisu.
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Nives Celzijus - 2 Foto: Instagram
Nives Celzijus - 6 Foto: Nives Celzijus/Instagram
Nives Celzijus - 5 Foto: Nives Celzijus/Instagram
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Objava je ubrzo privukla brojne reakcije njezinih obožavatelja, koji su je zasuli komplimentima na račun izgleda i figure.
''Prirodno je uvijek ukusnije'', ''Čisti med'', ''Balkanska ljepotica'', ''Bombica'', pišu joj.
Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram
Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram
Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram
Nives je i ovog ljeta pokazala da zna kako privući pažnju, a njezine objave s odmora redovito izazivaju velik interes na društvenim mrežama.
Nedavno je Nives za naš portal objasnila kako izgleda odnos s bivšim suprugom i njegovom partnericom, a progovorila je i o djeci i karijeri, intervju čitajte OVDJE.
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