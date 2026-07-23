Nives u tanga-bikiniju zapaprila maštu fanova: ''Samo prirodno...''

Nives Celzijus ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama objavom s plaže u kojoj je istaknula svoju besprijekornu figuru.

Nives Celzijus uživa u ljetnim danima, a svojim je pratiteljima na Instagramu pokazala kako provodi vrijeme na plaži.

Pjevačica, spisateljica i influencerica objavila je kratku snimku na kojoj se sunča u upečatljivom jarko narančastom bikiniju.

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Objavljeni su detalji posljednjeg ispraćaja Mazala iz Smogovaca

Na prvim kadrovima Nives leži na ručniku okrenuta leđima prema kameri, pri čemu je u prvi plan stavila svoju stražnjicu, dok se zatim okrenula i širokim osmijehom pozdravila pratitelje.

''Samo prirodno...'' napisala je kratko u opisu.

Galerija 26 26 26 26 26

Nives Celzijus - 2 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 6 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives Celzijus - 5 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Martin Baturina nakon Svjetskog prvenstva djevojku odveo na egzotičnu destinaciju

Objava je ubrzo privukla brojne reakcije njezinih obožavatelja, koji su je zasuli komplimentima na račun izgleda i figure.

''Prirodno je uvijek ukusnije'', ''Čisti med'', ''Balkanska ljepotica'', ''Bombica'', pišu joj.

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram

Nives je i ovog ljeta pokazala da zna kako privući pažnju, a njezine objave s odmora redovito izazivaju velik interes na društvenim mrežama.

Nedavno je Nives za naš portal objasnila kako izgleda odnos s bivšim suprugom i njegovom partnericom, a progovorila je i o djeci i karijeri, intervju čitajte OVDJE.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Ženi se Šime Vrsaljko! Njegova Kaja objavila je video s djevojačke zabave

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Brazilska nogometna legenda ljetuje u Hrvatskoj, otkrila ga je fotka iz jednog restorana