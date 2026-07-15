Veliki intervju: Nives Celzijus objasnila nam je kako izgleda odnos s bivšim suprugom i njegovom partnericom

Od skladnog odnosa s bivšim suprugom i odgoja djece do ljubavi, karijere i novih životnih prioriteta – teme su kojih se Nives Celzijus dotaknula u iskrenom razgovoru za naš portal. Otkrila nam je i zašto danas više nego ikad cijeni mir, što više ne bi tolerirala u vezi i zbog čega vjeruje vlastitoj intuiciji.

Nives Celzijus već je gotovo tri desetljeća jedna od najprepoznatljivijih osoba domaće javne scene. Tijekom godina gradila je karijeru na više područja – kao pjevačica, spisateljica, glumica i televizijsko lice, a pritom je često bila među najkomentiranijim osobama u Hrvatskoj. Danas kaže kako je iza sebe ostavila potrebu za dokazivanjem i da joj je najvažnije ostati vjerna sebi.

"Predugo egzistiram na showbiz sceni i prerasla sam tu fazu dokazivanja. Publika koja me voli, voli me prvenstveno zbog onoga što jesam, oni koji me ne vole, ne vole me zbog vlastite projekcije ličnosti. Ništa što napravim karijerno vjerojatno ne bi promijenilo njihovo mišljenje, tako da se ni ne zamaram time", objasnila nam je Nives.

Nives Celzijus Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Jedna od stvari koja posljednjih godina posebno privlači pozornost javnosti jest odnos koji njeguje s bivšim suprugom Dinom Drpićem. Iako su odavno krenuli različitim životnim putevima, uspjeli su izgraditi odnos temeljen na međusobnom poštovanju i zajedničkoj brizi za djecu.

"Meni je oduvijek bilo prirodno da netko tko ti je obilježio važan dio života, a pogotovo netko tko je i otac tvoje djece, ostane važna figura u životu bez obzira na promjenu okolnosti. Naravno, to dolazi u obzir samo ako ste to partnerstvo dijelili s razumnom i moralno ispravnom osobom koja umije utišati i zanemariti vlastiti ego. Sva sreća, dobro sam birala partnera i oca svoje djece i oboma nam je prvenstveno bilo u interesu zaštititi osjećaje djece i pružiti im mir i ljubav."

Dino Drpić i Nives Celzijus - 3 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Njihova obiteljska dinamika često izaziva pozitivne reakcije upravo zato što pokazuje da razvod ne mora značiti kraj obitelji. Posebno dirljiv trenutak dogodio se kada je nedavno njihova kći javno uputila emotivnu poruku Dininoj partnerici Ines, a Nives priznaje kako je upravo tada još jednom osvijestila koje su vrijednosti nastojali prenijeti svojoj djeci.

"Naravno da je svakome od nas roditeljstvo najvažnija uloga i upravo zbog njezine važnosti konstantno je preispitujemo i analiziramo. Najlakše pronalazimo greške i manjkavosti i uvijek vjerujemo da smo to mogli i bolje. Ali ono u što sam sigurna jest da sam im usadila osjećaj empatije, tolerancije, poštovanja i razumijevanja."

Nives Celzijus i Taisha Drpić - 5 Foto: Instagram

Priznaje i kako je tijekom života naučila da ego rijetko donosi nešto dobro, pogotovo kada su u pitanju odnosi među ljudima.

"Ja sam još u mladosti utišala ego jer sam shvatila da, kada ga pustimo da nas nadglasa, povređujemo ljude oko sebe, ali i sebe same. Teško bih se nosila s mišlju da sam nekad nekoga povrijedila."

Upravo zato vjeruje da je za očuvanje dobrih odnosa, bez obzira na životne okolnosti, potrebno mnogo više od dobre volje.

"Razumijevanje, tolerancija, poštovanje i ljubav. Potrebne su brojne žrtve i ulaganja da bi stvorio i zadržao takav odnos. No kada si posložiš da je netko tvoja važna životna figura, koju ne želiš izgubiti, onda se i ponašaš u skladu s tim."

Nives Celzijus i Taisha Drpić - 6 Foto: Instagram

Iako iza sebe ima bogatu karijeru, smatra da danas od publike dobiva možda i najveću nagradu – iskrene simpatije.

"Da, osjećam ljubav i simpatiju ljudi, čak i onih koji možda ne prate previše moj rad i opus. Znam da me mnogi vole isključivo zbog mog karaktera, a to mi je možda i vrijednije."

S godinama je, kaže, naučila drukčije gledati i na kritike. Ne skriva da je bole neistine, ali više nema potrebu svima objašnjavati tko je zapravo.

"Uvijek te dotiče, nije ugodno slušati laži o sebi i svojim bližnjima. A kod nas je taj difamacijski narativ normativ svake komunikacije i to je tužno. Ja znam tko sam i što sam i drago mi je što uz sebe imam divne ljude, prijatelje i kolege koji me vide, čuju i poznaju onakvu kakva doista jesam i kojima se ne moram opravdavati za nešto što nisam."

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram

Ljeto mnogima predstavlja vrijeme potpunog odmora, no Nives priznaje da joj to nikada nije polazilo za rukom. Kreativnost joj, kaže, često dolazi upravo onda kada pokuša usporiti.

"Voljela bih se potpuno isključiti, ali ne umijem. Čak i kad si obećam da ću se barem dva ili tri dana potpuno prepustiti odmoru i hedonizmu, čitanju krimića, ljenčarenju u prirodi ili šetnjama, nekako se u ovom showbiznisu nikad ne uspiješ potpuno odmaknuti od posla. Svaki trenutak promatraš kao dobru priliku za stvaranje koju je šteta ne iskoristiti. Ako pokušavam ignorirati taj osjećaj, grize me savjest i osjećam se beskorisno. Nerijetko mi se upravo tada dogodi neka ideja, dobar stih ili melodija i ne mogu si dopustiti da propustim takvu kreativnu priliku."

Galerija 21 21 21 21 21

Kada se ugase kamere, kaže da je kod kuće sasvim obična mama koja, kao i svi roditelji, pokušava uskladiti brojne obaveze.

"Najkonciznije, normalna. Mama koja se bori sa svojom svakodnevicom i nastoji zadovoljiti sve uloge koje se od nje očekuju, prvenstveno onu majke. Teško mi je reći što najviše vole kod mene, ali definitivno najviše kolutaju očima kada im dajem zadatke. U većinu slučajeva lakše mi je sve odraditi sama nego čekati koliko će im vremena trebati da završe ono što sam tražila. Međutim, ima dana kada sam u stisci s vremenom pa dio obaveza prepustim njima. No kod njih to ide puno sporije, što rijetko istrpim pa bude i povišenih tonova."

Nives Celzijus i Taisha Drpić Foto: Instagram

Djeca su, kaže, oduvijek bila njezini najdraži sugovornici, a danas, kada odrastaju, u njihovim razgovorima uživa još više.

"Odavno. I kao mala djeca bili su mi puno draži sugovornici nego neki odrasli ljudi."

Ljubav je tema koja obilježava velik dio njezina života i karijere, no danas jasno zna što od odnosa očekuje. Vjeruje li danas više u onu veliku filmsku ljubav ili u odnos koji donosi mir, poštovanje i sigurnost?

"Ne pristajem na manje od oboje."

Na pitanje postoji li nešto što više nikada ne bi tolerirala zbog ljubavi, odgovor je jednako jasan.

"Postoji previše toga što danas ne bih tolerirala, valjda zato i biram da sam sama. Danas previše volim i vrednujem sebe da bih pristala na manje od onoga što zaslužujem."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života

Kada bi mogla dati savjet sebi od prije dvadeset godina, bio bi vrlo jednostavan.

"Rekla bih joj da sluša samo sebe i svoje srce i ne dopusti da joj drugi poljuljaju vjeru u sebe. Oduvijek sam imala svoj cilj i znala da je ovo moj životni put. Jedino što sam kroz život previše slušala druge vjerujući da su kompetentniji i da bolje poznaju pravila posla. Na kraju se uvijek pokazalo da je bilo ispravnije kada sam slijedila vlastitu intuiciju."

Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram

A što bi jednog dana najviše voljela čuti od svoje djece kada budu govorila o odrastanju uz nju, odgovara uz osmijeh.

"Obično komentiraju kako nitko ne kuha dobro kao mama. Neka ostane na tome i dobro je."

Kada razmišlja o najvećim životnim uspjesima, ne odvaja privatni i poslovni život.

"Ponosnom me čini ono kakva sam osoba, a jedno ne isključuje drugo."

Danas kaže da se osjeća sretnije nego ikad.

"Iskreno, mislim da još nisam dosegnula vrhunac medijske pozornosti i polako, korak po korak, idem prema svom cilju. Ali svakako sam sretnija nego ranije."

Pogledaji ovo Celebrity Znate li gdje je planula ljubav premijera Andreja Plenkovića i njegove supruge Ane?

Ne smatra ni da je ikada živjela potpuno javno, unatoč dojmu koji mnogi imaju.

"Ne znam što znači taj pojam potpuno javno. Oduvijek sam servirala javnosti onoliko koliko sam htjela i smatrala da je nužno. Uvijek sam uspješno i vrlo sebično čuvala ono što sam smatrala važnim. Ja sam gotovo trideset godina na sceni, a ljudi zapravo minimalno znaju o meni. Počevši od ljubavnih veza. Doslovno su medijski poznate samo tri moje ljubavne veze. Mislim da je, s obzirom na interes koji traje sve ove godine, to ogroman uspjeh."

Nives Celzijus Foto: Instagram

Priznaje i da ju danas najviše pogađaju priče o životinjama.

"Slaba sam na životinje. Rasplačem se gotovo na svaku fotografiju ili informaciju o nekoj potrebitoj životinjici i rastužuje me ta nemoć da pomognem svakoj od njih."

Iako iza sebe ima bogatu karijeru, snova joj ne nedostaje. Posebno bi se, kaže, voljela još ozbiljnije posvetiti glumi.

"Voljela bih se okušati i u filmu. Općenito bih se voljela još intenzivnije posvetiti glumi, iako je i dosad bilo prilično intenzivno s obzirom na to da od Čiste ljubavi kontinuirano snimam velike televizijske projekte s minimalnim pauzama. Budući da sam dosta kasno krenula s glumom i aktivno joj se posvetila tek posljednjih deset godina, želim se okušati u još mnogo različitih uloga."

Pogledaji ovo Celebrity Najzgodnija sportska voditeljica Balkana istaknula bujne grudi u bikiniju: ''Božanstveno lijepa...''

Ljeto će, otkriva za kraj, ipak biti uglavnom radno, uz pokoji slobodan dan rezerviran za more.

"Ljeto je radno uz pokoji slobodan dan koji ću iskoristiti za odlazak na more."

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Zgodni Hrvat skinuo majicu, pratitelji nisu gledali samo tetovaže i torzo kao od kamena

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Nives Celzijus pokazala figuru u minijaturnom bikiniju i privukla sve poglede