Thompson ruši brojke i u Vukovaru! Objavljeno koliko je ulaznica prodano u kratkom vremenu

Interes za Thompsonov koncert u Vukovaru nadmašio je očekivanja s oko 80 tisuća prodanih ulaznica, dok njegov tim najavljuje spektakularnu produkciju s impresivnom pozornicom, svjetlosnim efektima i programom s dronovima.

Interes za koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, prema objavi na njegovu Instagram profilu, nadmašio je očekivanja.

Prodaja ulaznica počela je u petak u 12 sati, a iz njegova tima objavili su kako je u kratkom vremenu prodano oko 80 tisuća ulaznica.

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Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 11 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 9 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 7 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Interes za koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru nadmašio je sva očekivanja. Od početka prodaje danas u 12:00 sati prodano je oko 80.000 ulaznica, što potvrđuje izniman interes posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva", poručili su.

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U organizaciju velikog koncerta uključen je i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček, a iz Thompsonova tima tvrde kako je osigurano dovoljno prostora kako bi svi zainteresirani mogli doći na koncert.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 8 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 2 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček, u suradnji s Thompsonovim timom osigurao je dovoljno prostora i sve potrebne organizacijske uvjete kako bi svi koji žele prisustvovati ovom velikom događaju imali priliku kupiti svoju ulaznicu i biti dio večeri zajedništva u gradu heroju", stoji u objavi.

Osim velikog broja posjetitelja, organizatori najavljuju i raskošnu produkciju. Poseban dio spektakla trebao bi biti program s dronovima iznad Vukovara.

Fanovi Thompsona u Vukovaru - 3 Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Fanovi Thompsona u Vukovaru - 4 Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Fanovi Thompsona u Vukovaru - 6 Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Očekuje nas produkcija svjetske razine koja će ovaj koncert učiniti jednim od najspektakularnijih glazbenih događaja u Hrvatskoj. Publiku očekuje impresivna pozornica, vrhunski svjetlosni i zvučni efekti te posebno osmišljen program s velikim brojem dronova koji će oblikovati jedinstvene prizore na vukovarskom nebu", najavili su te dodali kako se svaki detalj priprema s ciljem pružanja nezaboravnog iskustva publici.

U objavi su se osvrnuli i na poteškoće prilikom kupnje ulaznica. Riječ je o prvoj online prodaji putem sustava Sportify Events, platforme koja je, kako navode, u vlasništvu tima koji vodi Thompsonov menadžment.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 12 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 2 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

"S obzirom na veliki broj istodobnih korisnika, povremena usporenja sustava bila su očekivana, no prodaja se kontinuirano odvija", objasnili su te zahvalili publici "na velikom interesu, povjerenju i strpljenju tijekom prvog dana prodaje".

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Iz Thompsonova tima na kraju su poručili kako je osiguran dovoljan kapacitet te pozvali sve koji još nisu kupili ulaznicu da nastave pratiti prodaju.

"Zahvaljujući osiguranom kapacitetu, svi zainteresirani imat će priliku kupiti svoju ulaznicu i biti dio ovog velikog okupljanja u Vukovaru", zaključili su.

Kako je izgledalo na Šubićevcu, pogledajte OVDJE.

Usred jedne pjesme Thompson je morao zaustaviti izvedbu zbog liječničke intervencije. Više čitajte OVDJE.

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