Sunce joj itekako godi! Sandra Bagarić pohvalila se brončanim tenom, ljeto joj baš dobro stoji

Sandra Bagarić ljetne dane provodi u Crikvenici, odakle je podijelila fotografije uz more na kojima pozira preplanula, nasmijana i u upečatljivom kupaćem kostimu.
Operna pjevačica i glumica Sandra Bagarić ljetne dane provodi u Crikvenici, a djelić odmora podijelila je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča čuva uspomenu na njega Njezinog oca obožavala je cijela Hrvatska! Kći neprežaljenog pjevača projurila špicom na dva kotača nadmašena očekivanja Thompson ruši brojke i u Vukovaru! Objavljeno koliko je ulaznica prodano u kratkom vremenu "kao da su Novak Đoković" Jedan od najpoznatijih svjetskih parova stigao na Jadran, ovakve reakcije vjerojatno nisu očekivali
Sudeći prema fotografijama, sunce, more i opuštena atmosfera upravo su ono što joj je trebalo za pravi ljetni predah.
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Sandra Bagarić - 2 Foto: Instagram
Bagarić je pozirala uz more, a u prvom planu našli su se njezin široki osmijeh i preplanuli ten. Ljetno izdanje upotpunila je velikim sunčanim naočalama, dok je kosu podignula u ležernu punđu.
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Posebnu pažnju privukao je i njezin kupaći kostim. Sandra je odabrala model s crveno-bijelim prugastim naramenicama i zanimljivim cvjetnim detaljem, a cijelom je izdanju dodala diskretan lančić s privjeskom.
"Okupana suncem", napisala je kratko u opisu.
Sandra Bagarić - 3 Foto: Instagram
Sandra Bagarić na Instagramu Foto: Instagram
Sandra Bagarić - 2 Foto: Instagram
Na fotografijama se iza nje pruža pogled na kristalno more, brodice i crikveničku obalu, pa je jasno da Bagarić maksimalno koristi sunčane kolovoške dane. Fotografije odišu opuštenom atmosferom, a pjevačica pred objektivom nije skidala osmijeh s lica.
Sandra Bagarić - 3 Foto: Darko Tomas / CROPIX
Sandra Bagarić Foto: Instagram
Sandra Bagarić i sestra Sanja - 2 Foto: Instagram
Sandra je i ranije rado s pratiteljima dijelila trenutke s odmora, a ovoga je puta pokazala kako izgleda njezina ljetna razglednica iz Crikvenice – bez puno glamura, uz more, sunce i dobro raspoloženje.
Intervju sa Sandrom pročitajte OVDJE.
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