Sunce joj itekako godi! Sandra Bagarić pohvalila se brončanim tenom, ljeto joj baš dobro stoji

Sandra Bagarić ljetne dane provodi u Crikvenici, odakle je podijelila fotografije uz more na kojima pozira preplanula, nasmijana i u upečatljivom kupaćem kostimu.

Operna pjevačica i glumica Sandra Bagarić ljetne dane provodi u Crikvenici, a djelić odmora podijelila je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Sudeći prema fotografijama, sunce, more i opuštena atmosfera upravo su ono što joj je trebalo za pravi ljetni predah.

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Sandra Bagarić - 2 Foto: Instagram

Bagarić je pozirala uz more, a u prvom planu našli su se njezin široki osmijeh i preplanuli ten. Ljetno izdanje upotpunila je velikim sunčanim naočalama, dok je kosu podignula u ležernu punđu.

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Posebnu pažnju privukao je i njezin kupaći kostim. Sandra je odabrala model s crveno-bijelim prugastim naramenicama i zanimljivim cvjetnim detaljem, a cijelom je izdanju dodala diskretan lančić s privjeskom.

"Okupana suncem", napisala je kratko u opisu.

Sandra Bagarić - 3 Foto: Instagram

Sandra Bagarić na Instagramu Foto: Instagram

Sandra Bagarić - 2 Foto: Instagram

Na fotografijama se iza nje pruža pogled na kristalno more, brodice i crikveničku obalu, pa je jasno da Bagarić maksimalno koristi sunčane kolovoške dane. Fotografije odišu opuštenom atmosferom, a pjevačica pred objektivom nije skidala osmijeh s lica.

Sandra Bagarić - 3 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Sandra Bagarić Foto: Instagram

Sandra Bagarić i sestra Sanja - 2 Foto: Instagram

Sandra je i ranije rado s pratiteljima dijelila trenutke s odmora, a ovoga je puta pokazala kako izgleda njezina ljetna razglednica iz Crikvenice – bez puno glamura, uz more, sunce i dobro raspoloženje.

Intervju sa Sandrom pročitajte OVDJE.

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