Zaljubljeni Zlatko i Blanka Mateša: Privukli su veliku pažnju u zajedničkom izlasku

Svjetska jazz-zvijezda Gregory Porter svojim je moćnim glasom osvojio opatijsku publiku, a njegov nastup iz prvih redova pratila su Blanka i Zlatko Mateša.

Opatijska Ljetna pozornica u četvrtak navečer bila je u znaku jazza zahvaljujući nastupu proslavljenog američkog glazbenika Gregoryja Portera (54).

Galerija 1 1 1 1 1

Dobitnik prestižnih glazbenih nagrada osvojio je okupljene svojim dubokim, prepoznatljivim baritonom i pjesmama koje su obilježile njegovu karijeru.

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je mlada influencerica koju je pratilo više od milijun ljudi, dugo se borila s opakom bolešću

Koncert Gregoryja Portera u Puli Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell

Koncert održan u sklopu programa Festivala Opatija privukao je velik broj ljubitelja njegove glazbe, koji su Portera i njegov bend tijekom večeri nagrađivali dugim pljeskom.

Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić pokazala što nosi na more, bez ovoga ne može ni na odmoru

Koncert Gregoryja Portera u Puli Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell

Koncert Gregoryja Portera u Puli Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell

Među poznatim licima u publici bili su Zlatko Mateša (77) i njegova supruga Blanka (46), koji su koncert pratili iz prvih redova. Glazbenu večer nije propustio ni riječki glazbenik Dražen Turina Šajeta (54), a Ljetna pozornica bila je ispunjena publikom koja je došla uživati u jednom od zapaženijih ovogodišnjih opatijskih ljetnih koncerata.

Zlatko i Blanka Mateša - 2 Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell

Zlatko i Blanka Mateša - 1 Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Princeza Diana predvidjela je vlastitu nesreću? Njezina bilješka godinama je bila u središtu velikih sumnji

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Plesom otkrila luksuznu kuhinju: Što se krije u vili Meghan Markle vrijednoj 14 milijuna dolara?

Pogledaji ovo Celebrity Bujni atributi omiljene Kućanice jedva su stali u sićušni bikini, godine joj očito ne mogu baš ništa