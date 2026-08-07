Zaljubljeni Zlatko i Blanka Mateša: Privukli su veliku pažnju u zajedničkom izlasku

Svjetska jazz-zvijezda Gregory Porter svojim je moćnim glasom osvojio opatijsku publiku, a njegov nastup iz prvih redova pratila su Blanka i Zlatko Mateša.
Opatijska Ljetna pozornica u četvrtak navečer bila je u znaku jazza zahvaljujući nastupu proslavljenog američkog glazbenika Gregoryja Portera (54).3 vijesti o kojima se priča "kao da su Novak Đoković" Jedan od najpoznatijih svjetskih parova stigao na Jadran, ovakve reakcije vjerojatno nisu očekivali "Vruće je ovdje" Malo tko zna da je bila misica! Badić je istaknuo besprijekornu figuru zgodne voditeljice nova zvijezda na Jadranu Roger Federer stigao u Hrvatsku! Za njegovu ljubav prema našem otoku zaslužan je jedan poznati Hrvat
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Dobitnik prestižnih glazbenih nagrada osvojio je okupljene svojim dubokim, prepoznatljivim baritonom i pjesmama koje su obilježile njegovu karijeru.
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Koncert Gregoryja Portera u Puli Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell
Koncert održan u sklopu programa Festivala Opatija privukao je velik broj ljubitelja njegove glazbe, koji su Portera i njegov bend tijekom večeri nagrađivali dugim pljeskom.
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Koncert Gregoryja Portera u Puli Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell
Koncert Gregoryja Portera u Puli Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell
Među poznatim licima u publici bili su Zlatko Mateša (77) i njegova supruga Blanka (46), koji su koncert pratili iz prvih redova. Glazbenu večer nije propustio ni riječki glazbenik Dražen Turina Šajeta (54), a Ljetna pozornica bila je ispunjena publikom koja je došla uživati u jednom od zapaženijih ovogodišnjih opatijskih ljetnih koncerata.
Zlatko i Blanka Mateša - 2 Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell
Zlatko i Blanka Mateša - 1 Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell
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