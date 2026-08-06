Franka Batelić pokazala što nosi na more, bez ovoga ne može ni na odmoru

Franka Batelić ljetni odmor provodi u rodnom Rapcu, gdje je s djecom Viktorom i Gretom podijelila bezbrižne obiteljske trenutke uz more, knjigu i opuštanje.

Franka Batelić ovih ljetnih dana puni baterije u svom rodnom Rapcu, gdje uživa u bezbrižnim trenucima sa sinom Viktorom i kćeri Gretom.

Pjevačica je na Instagramu podijelila niz fotografija i videa koji otkrivaju kako izgleda njezin odmor daleko od poslovnih obveza. Najviše pažnje privukli su prizori njezine djece koja razigrano trče po plićaku i uživaju u morskim radostima, dok ih mama promatra s obale.

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Franka Batelić Ćorluka - 4 Foto: Instagram Screenshot

Franka Batelić Ćorluka - 3 Foto: Instagram Screenshot

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Osim obiteljskih trenutaka, Franka je pokazala i kako pronalazi vrijeme za sebe. U jednom kadru opušteno sjedi u beach baru, u drugom pozira u crnom bikiniju i sunčanim naočalama, a slobodne trenutke koristi i za čitanje. Ovoga puta odabrala je roman "Vidimo se u kolovozu" nobelovca Gabriela Garcíje Márqueza.

Franka Batelić Ćorluka - 2 Foto: Instagram Screenshot

Na fotografijama je vidljivo da pjevačica maksimalno uživa u ljetnoj atmosferi, s osmijehom na licu i daleko od gradske vreve, dok Rabac još jednom potvrđuje zašto je njezina omiljena ljetna oaza.

Franka Batelić Ćorluka - 1 Foto: Instagram Screenshot

Franka i njezin suprug, bivši nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka, već godinama svaki slobodan trenutak koriste za obiteljski odmor na hrvatskoj obali, a ovog ljeta ponovno su odabrali mjesto u kojem je pjevačica odrasla.

Nakon brojnih poslovnih obveza tijekom godine, pjevačica je tako pronašla idealan način za odmor – u društvu svoje djece, uz more, knjigu i opuštene ljetne dane u rodnoj Istri.

Tijekom Svjetskog prvenstva imala je neočekivani susret, o kojem više čitajte OVDJE.

Intervju Franke za Showbuzz.hr pročitajte OVDJE.

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