Vau, koje noge! Ružičasti badić istaknuo je najbolje adute Maje Šuput

Maja Šuput prije nastupa u Pupnatu na Korčuli odmarala se u luksuznoj vili, gdje je u ružičastom badiću pokazala zavidnu figuru i oduševila pratitelje nizom komplimenata na društvenim mrežama.

Maja Šuput i ovoga ljeta spaja posao i odmor, a prije nastupa u Pupnatu na Korčuli svojim je pratiteljima pokazala kako izgleda njezino opuštanje na jednom od najljepših hrvatskih otoka.

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija na kojima pozira u elegantnom ružičastom badiću i svjetlucavoj suknji, pokazujući zavidnu formu dok uživa u luksuznoj vili.

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Maja Šuput - 1 Foto: Instagram

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

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Uz fotografije na kojima ispija kavu, odmara se na terasi i pozira na ulazu u kamenu vilu Maja je kratko poručila: "Novi dom na Korčuli." Iako je jasno da je riječ o šali i privremenom utočištu prije koncerta, objava je u vrlo kratkom roku privukla brojne reakcije njezinih pratitelja.

Posebnu pažnju privukao je njezin ljetni stajling, koji je istaknuo isklesanu figuru, a komplimenti su se samo nizali.

"Prekrasan badić. Uživaj – zasluženo! Snimi još emisijica, draga moja susjedice, da te slušam na dijalizi", "Ova žena zna uživati, svaka čast!", "Woooow", "Uuuuuuffff, noge", "Joj, kako si zgodna", "Komad", stoji među mnogim komentarima.

Maja Šuput - 5 Foto: Instagram

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Maja je tako još jednom pokazala da i između brojnih nastupa zna pronaći vrijeme za predah, a Korčula joj je ovoga puta poslužila kao savršena kulisa za ljetno opuštanje prije izlaska na pozornicu. Elegantna vila, jutarnja kava i sunčani dan bili su idealna uvertira u još jedan radni vikend popularne pjevačice.

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