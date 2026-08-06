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"Uuuuuuffff"

Vau, koje noge! Ružičasti badić istaknuo je najbolje adute Maje Šuput

Piše E. G., 06.08.2026 @ 15:37 Celebrity komentari
Maja Šuput - 4 Maja Šuput - 4 Foto: Instagram

Maja Šuput prije nastupa u Pupnatu na Korčuli odmarala se u luksuznoj vili, gdje je u ružičastom badiću pokazala zavidnu figuru i oduševila pratitelje nizom komplimenata na društvenim mrežama.

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