Što se ovdje događa? Nikad mršavije izdanje zvijezde pokrenulo je lavinu zabrinutih komentara

Novi spot Ariane Grande ponovno je potaknuo zabrinutost obožavatelja zbog njezina izrazito mršavog izgleda, iako pjevačica već godinama ističe da je zdrava te upozorava da se ne bi trebalo nagađati o tuđem zdravstvenom stanju.

Ariana Grande ponovno se našla u središtu rasprava o svom izgledu nakon što je objavila spot za novu pjesmu "Petal", koji je u samo nekoliko dana izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Iako je video zamišljen kao kritika okrutnih standarda zabavne industrije i komentara na račun fizičkog izgleda žena, mnogi su gledatelji umjesto njegove poruke pažnju usmjerili na pjevačičinu izrazito mršavu figuru.

U spotu Ariana glumi mladu djevojku koja na audicijama doživljava odbijanja i poniženja zbog svog izgleda, a nakon što je ponovno proglašena "neprivlačnom", "neautentičnom" i "neisplativom", simbolično se obračunava sa svojim kritičarima. Ipak, na društvenim mrežama ubrzo su se počeli nizati komentari zabrinutih obožavatelja koji tvrde da pjevačica izgleda "alarmantno mršavo".

Što mislite? Pretjerala je s mršavljenjem

Ako se to njoj sviđa, tko sam ja da sudim?

Nemam mišljenje Pretjerala je s mršavljenjem

Ako se to njoj sviđa, tko sam ja da sudim?

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Ariana Grande - 6 Foto: Profimedia

Ariana Grande - 2 Foto: Profimedia

Ariana Grande - 3 Foto: Profimedia

Neki su njezin izgled uspoređivali s pokojnom Karen Carpenter, dok su drugi pisali kako se nadaju da će potražiti pomoć. Istovremeno, brojni fanovi stali su u njezinu obranu, poručujući da nitko ne bi smio javno komentirati tuđe tijelo ili nagađati o nečijem zdravstvenom stanju.

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Ovo nije prvi put da se Ariana suočava s takvim komentarima. Još 2023. godine objasnila je da je razdoblje u kojem je izgledala "zdravije", prema mišljenju javnosti, zapravo bilo jedno od najtežih u njezinu životu, kada je uzimala antidepresive, loše se hranila i nije bila dobro.

Godinu kasnije ponovno je upozorila kako je postalo previše normalno komentirati tuđi izgled te istaknula da "zdravlje može izgledati različito".

Ariana Grande - 4 Foto: Profimedia

Ariana Grande - 1 Foto: Profimedia

Ariana Grande - 1 Foto: Afp

Ariana Grande - 4 Foto: Afp

Rasprava se dodatno intenzivirala posljednjih dana, a prema pisanju stranih medija, Ariana je odlučila nakon završetka aktualne turneje uzeti pauzu od javnosti. Sama je naglasila da odluka nije donesena zbog komentara na društvenim mrežama, već da je riječ o unaprijed planiranom potezu kojim želi postaviti jasnije granice i posvetiti se vlastitom miru.

Ariana Grande - 8 Foto: Profimedia

Ariana Grande - 5 Foto: Profimedia

Ariana Grande (Foto: AFP) Foto: Afp

Iako dio javnosti nagađa da bi pjevačica mogla imati poremećaj prehrane, Grande nije potvrdila takve tvrdnje, a ne postoje ni službene informacije koje bi to dokazale. Upravo zato brojni stručnjaci upozoravaju da javne rasprave o nečijem zdravlju bez potvrđenih činjenica mogu biti štetne, i za osobu o kojoj je riječ i za širu percepciju poremećaja prehrane i mentalnog zdravlja.

Nagađa se kako je sve počelo s ulogom u filmovima "Zlica", a više o njezinoj glumačkoj karijeri pročitajte OVDJE.

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