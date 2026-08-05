Sanja Vejnović o predrasudama s kojima se susretala tijekom karijere: ''Dugoročno vrijede rad, disciplina i talent''

Više od četiri desetljeća Sanja Vejnović gradi uspješnu glumačku karijeru, a u iskrenom razgovoru za naš portal osvrnula se na život, ljubav, predrasude, uspjehe i lekcije koje su je oblikovale.

Više od četiri desetljeća Sanja Vejnović jedno je od najprepoznatljivijih lica domaće glumačke scene. Publika je pamti po brojnim filmskim i televizijskim ulogama, no iza uspješne karijere stoje godine rada, discipline i osobnog sazrijevanja. Danas, kada se osvrne na svoj profesionalni put, na mnoge stvari gleda drugačijim očima nego na njegovu početku.

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Kad bi danas mogla dati savjet djevojci koja je tek zakoračila u svijet glume, kaže da bi joj poručila samo jedno:

"Rekla bih si da manje sumnjam u sebe. Toliko sam energije potrošila pokušavajući biti dovoljno dobra, a tek sam kasnije shvatila da je autentičnost najveća vrijednost. Rekla bih joj da ostane čvrsto na zemlji, da puno uči i radi na sebi. Rani uspjeh ne smije zavarati jer je ovaj posao nepredvidiv, rad, iskustvo i displina koju stječeš godinama vrijedni su alati za dalje", rekla je iskreno.

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Sanja Vejnović - 4 Foto: Cropix

Sanja Vejnović - 3 Foto: Cropix

Tijekom bogate karijere utjelovila je brojne žene različitih sudbina, a upravo su joj one najsloženije ostale u posebnom sjećanju.

"Svaka me uloga nečemu naučila, ali posebno pamtim one koje su od mene tražile da duboko uđem u psihologiju lika. Poput uloge Anđe u filmu 'Banović Strahinja' ,Slave Raškaj u filmu 'Sto minuta slave', Uloga Jasne u seriji 'Čista ljubav',uloga Mirjane u 'Divljim pčelama', uloga Zore u filmu 'Zaliv'."

Sanja Vejnović 2007. godine Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Često se tijekom karijere susretala s predrasudama koje prate lijepe žene u glumačkom svijetu, no vrlo je rano shvatila što dugoročno donosi uspjeh.

"Ljepota može otvoriti neka vrata, ali vas ne može održati u ovom poslu. Dugoročno vrijede rad, disciplina i talent. Vrlo rano sam shvatila da moram ozbiljno raditi na sebi i tako razbijati predrasude o lijepim glumicama."

S godinama su se promijenili i njezini životni prioriteti. Ono što joj je nekada bilo važno danas je potpuno u drugom planu.

"Danas mi je mir važniji od dokazivanja. A tuđa mišljenja više nemaju težinu kakvu su nekada imala, a s godinama shvatite da je najveće bogatstvo imati ljude koji vas vole i razumiju."

Sanja Vejnović Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/Pixsell

Sanja Vejnović Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Pixsell

Na ljubav nikada nije gledala kroz stroga pravila niti vjeruje da postoji samo jedan ispravan put.

"Mislim da ljubav nema jedno pravilo. Neki ljudi imaju jednu veliku ljubav, neki ih dožive nekoliko. Svaka nas nauči nečemu važnom."

Govoreći o odnosima između muškaraca i žena, priznaje da joj je iskustvo donijelo drukčiju perspektivu. Što je o muškarcima naučila tek s godinama?

"Da su, baš kao i žene, puno ranjiviji nego što često pokazuju. S godinama više cijenim iskrenost, a ne velike, prazne riječi."

Sanja Vejnović - 1 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iako je cijeli život pod svjetlima reflektora, smatra da javnost često stvara pogrešnu sliku o ljudima koji su poznati.

"Ljudi često stvaraju sliku o osobi samo na temelju onoga što vide na ekranu. Budući da sam cijeli život bila pred kamerama, mnogi me doživljavaju kroz moje uloge, izgled ili javne nastupe. Možda ljudi misle da je život nekoga tko je dugo u javnosti glamurozniji nego što zaista jest, a ja sam zapravo osoba koja najviše cijeni mir. Iza kamera je zapravo jedan sasvim običan život – obitelj, prijatelji, brige, male radosti i svakodnevni rituali. Slava je samo jedan mali dio života, a ne ono što ga određuje."

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Sanja Vejnović, Celebrity MasterChef - 16 Foto: Nova TV

Mir pronalazi i u jednostavnim svakodnevnim navikama koje ne preskače.

"Volim dan započeti tuširanjem, kratkim razgibavanjem i dobrim doručkom. Nikad ne preskačem doručak – to mi je važan dio jutarnje rutine i daje mi energiju za cijeli dan."

Unatoč bogatoj karijeri i brojnim ostvarenjima, kaže da još uvijek ima motive koji je pokreću.

"Uvijek postoji nešto što još želim doživjeti. Mislim da je važno zadržati znatiželju i imati razlog veseliti se onome što dolazi. Dok postoji znatiželja i želja za stvaranjem, imam razlog veseliti se novim projektima."

Sanja Vejnović - 2 Foto: Instagram

Sanja Vejnović - 2 Foto: Instagram

A kada bi njezin život postao filmska priča, naslov bi, kaže, najbolje opisao ono što publika nikada nije imala priliku vidjeti.

"Vjerojatno bi se zvao 'S one strane reflektora' ili 'Kadar koji nedostaje' jer ljudi često poznaju samo ono što su vidjeli na ekranu, a najvažniji dijelovi života često ostanu izvan kadra, daleko od kamera - u obitelji, prijateljstvima i trenucima koji se nikad nisu našli u novinama", ispričala nam je Sanja Vejnović.

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