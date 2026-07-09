Naša glumica otkrila je zanimljiv trenutak iz svoje karijere: ''Gledalo ju je čak 180 milijuna ljudi!"

Jedna od naših najcjenjenijih glumica Sanja Vejzović vratila se u 1984. godinu i prisjetila međunarodnog projekta koji joj je obilježio karijeru, a koji je u Turskoj ostvario nevjerojatnu gledanost.

Hrvatska glumačka diva Sanja Vejnović na društvenim je mrežama podijelila zanimljiv trenutak iz svoje bogate karijere. Naime, nakon više od četiri desetljeća ponovno je pogledala scenu iz turske dramske serije "Alis ile Zeynep", koju je snimila davne 1984. godine za tursku nacionalnu televiziju TRT.

Glumica je otkrila kako seriju nikada nije imala priliku pogledati u cijelosti, već su joj tijekom godina gledatelji povremeno slali kratke isječke preko Instagrama.

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"Davne 1984. godine snimila sam za tursku televiziju TRT dramsku seriju 'Alis ile Zeynep', prekrasnu priču o nesretno zaljubljenom paru iz 19. stoljeća. Partner mi je bio njihov čuveni glumac i pjevač Ahmet Özhan, a uz nas su glumili brojni poznati turski glumci te Milena Dravić i Špela Rozin", napisala je Vejnović.

Prisjetila se i suradnje s redateljem Yücelom Çakmaklijem, s kojim je kasnije snimila još jednu tursku dramsku seriju, "Haci Arif Bey". Upravo joj je on godinama slao novinske članke i naslovnice iz kojih je doznala koliko je projekt bio uspješan.

"Sve što sam o seriji znala bilo je preko redatelja Yucela Cakmaklija. On mi je slao isječke iz turskih novina i naslovnica iz kojih sam saznala da je serija imala gledanost od čak 180 milijuna gledatelja!" otkrila je glumica.

Sanja Vejnović - 3 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sanja Vejnović - 3 Foto: Instagram

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Danas, zahvaljujući digitalizaciji arhive, serija se ponovno emitira na kanalu TRT Nostalgija, pa je Vejnović napokon dobila priliku prisjetiti se snimanja i svoje tadašnje uloge.

"Sad konačno mogu gledati digitaliziranu seriju na kanalu TRT Nostalgija. Gledam i pokušavam se prisjetiti i sadržaja i snimanja! Zanimljiv doživljaj – čista nostalgija!" zaključila je.

Sanja Vejnović - 3 Foto: Cropix

Sanja Vejnović - 1 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Objava je izazvala brojne reakcije njezinih pratitelja, koji su pohvalili glumičinu impresivnu međunarodnu karijeru i prisjetili se razdoblja kada su hrvatski glumci često sudjelovali u velikim inozemnim televizijskim produkcijama.

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