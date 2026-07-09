Nina Badrić oglasila se nakon odluke Zlatka Dalića da ode iz reprezentacije

Nakon što je Zlatko Dalić napustio klupu Vatrenih, među onima koji su mu javno uputili riječi zahvale bila je i Nina Badrić

Nina Badrić oprostila se od Zlatka Dalića nakon što je napustio klupu hrvatske nogometne reprezentacije.

Pjevačica je u priči na Instagramu podijelila njegovu fotografiju i citat koji odražava njegovu vjeru i životni stav.

Nina Badrić na Instagramu Foto: Instagram

"Ja sve svoje završim riječima: 'U tebe se, Gospodine, uzdam' i napravi onako kako misliš da je najbolje za mene, za moju obitelj i naš narod."

Uz njegovu poruku Nina je dodala i vlastite riječi zahvale.

"Najuspješniji izbornik oprostio se dostojanstveno. Neka ti je sve i dalje sretno i uspješno kao i do sada i hvala ti za sve", napisala je.

Nina Badrić i Zlatko Dalić - 2 Foto: Instagram

Da između Nine Badrić i Zlatka Dalića postoji dugogodišnje prijateljstvo, pokazala je i ranije. Pjevačica je više puta javno istaknula koliko cijeni bivšeg izbornika Vatrenih, a prošlog ljeta ugostila ga je na Hvaru, gdje tradicionalno provodi velik dio odmora.

Nina Badrić i Zlatko Dalić - 1 Foto: Instagram

Na društvenim mrežama tada je podijelila niz zajedničkih fotografija i videa te pokazala kako je dočekala svoga gosta.

"Kad u goste dođe najbolji, onda je red da se posluži sve najbolje za Zlatka Dalića. Predivan dan", napisala je uz objavu.

Luka Modrić i Nina Badrić - 2 Foto: Instagram

Njezina najnovija objava tako je još jedna javna gesta podrške i zahvalnosti čovjeku koji je obilježio jedno od najuspješnijih razdoblja hrvatske nogometne reprezentacije.

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