Oskudne kupaće gaćice fatalne Splićanke jedva su prekrile strateške dijelove na plaži

Bivša Miss Hrvatske Renata Lovrinčević Buljan privukla je sve poglede novom fotografijom s mora na kojoj je pozirala u iznimno oskudnom bikiniju.

Bivša Miss Hrvatske i fitness-entuzijastica Renata Lovrinčević Buljan ponovno je privukla pažnju pratitelja fotografijom s plaže.

Pozirala je na ružičastom ručniku uz kristalno čisto more, dok je sunčane zrake upijala u minijaturnom ružičastom bikiniju koji je istaknuo njezinu vitku i istreniranu figuru.

Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tatjana Jurić u velikom intervjuu za naš portal govori o životu, ljubavi i gubicima: ''Priča će uvijek biti...''

Posebnu pozornost privukao je donji dio kupaćeg kostima, koji je vrlo oskudnog kroja i jedva prekriva intimne dijelove, dok je gornji dio naglasio njezin dekolte. Renata je ležerno pozirala s rukama iza glave, skrivajući lice sunčanim naočalama, a cijeli prizor odisao je pravom ljetnom atmosferom.

Uz fotografiju je kratko poručila: "Samo trakice. Ren Love Energy, more, sunce, zagrljaj, šalša, smokve, parmigiana."

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što je objavio Thompson nakon Dalićeva odlaska s klupe Vatrenih!

Renata je i ranije pokazivala kako vodi računa o zdravom načinu života i redovitoj tjelovježbi, a njezine objave s odmora nerijetko privlače velik interes na društvenim mrežama.

Nedavno je pratiteljima razigrala maštu videom s još jednom zgodnom Hrvaticom u badićima, više pogledajte OVDJE.

Galerija 18 18 18 18 18

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity S novih bikini-fotki naše pjevačice iz Grčke teško se skida pogled!

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Zanimljivosti Kako joj to uspijeva u 48. godini? Isklesana figura u bikiniju sve je ostavila bez daha