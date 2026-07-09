Jedan odmor, hrpa badića Maje Šuput: ''Pa vidiš ovo tijelo, nisi valjda slijep...''

Nakon niza objava s luksuznog odmora u Marbelli, Maja Šuput podijelila je nove fotografije kojima je ponovno oduševila pratitelje, a pritom je promovirala i svoj novi singl "Nedovoljno lijep".

Maja Šuput ponovno je privukla pažnju pratitelja objavom novih fotografija s odmora u španjolskoj Marbelli.

Pjevačica na društvenim mrežama dijeli trenutke opuštanja uz bazen, a u prvom planu našla se njezina vitka figura u atraktivnim kupaćim kostimima.

Maja Šuput - 1 Foto: Instagram

Na jednoj fotografiji Maja pozira ležeći uz rub bazena u crnom jednodijelnom kupaćem kostimu s efektnim prorezima, dok je na drugoj odabrala tirkizni bikini i sunčane naočale te pozirala na stijeni okruženoj palmama.

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

Osim što je pokazala kako uživa u ljetnom ugođaju, Maja je objavu iskoristila i za promociju svoje nove pjesme "Nedovoljno lijep". Naime, u pozadinu objave dodala je upravo taj singl, pa su pratitelji uz kadrove s odmora mogli poslušati dio njezine najnovije glazbene priče.

Pjevačica posljednjih dana redovito dijeli sadržaj iz Marbelle, gdje puni baterije između poslovnih obveza, a njezine objave u kratkom roku skupljaju brojne reakcije i komplimente pratitelja koji joj poručuju da izgleda odlično.

Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Instagram

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Maja Šuput na Instagramu - 5 Foto: Instagram

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