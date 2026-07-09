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Jedan odmor, hrpa badića Maje Šuput: ''Pa vidiš ovo tijelo, nisi valjda slijep...''

Piše J. C., Danas @ 10:24 Celebrity komentari
Maja Šuput - 2 Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Nakon niza objava s luksuznog odmora u Marbelli, Maja Šuput podijelila je nove fotografije kojima je ponovno oduševila pratitelje, a pritom je promovirala i svoj novi singl "Nedovoljno lijep".

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