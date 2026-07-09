Jedan odmor, hrpa badića Maje Šuput: ''Pa vidiš ovo tijelo, nisi valjda slijep...''

Nakon niza objava s luksuznog odmora u Marbelli, Maja Šuput podijelila je nove fotografije kojima je ponovno oduševila pratitelje, a pritom je promovirala i svoj novi singl "Nedovoljno lijep".
Maja Šuput ponovno je privukla pažnju pratitelja objavom novih fotografija s odmora u španjolskoj Marbelli.3 vijesti o kojima se priča ljetni intervju Razgovarali smo s prekrasnom Hrvaticom koju na Instagramu prati više od 150 tisuća ljudi: ''Ljudi vide otprilike 60 % svega...'' tužne fotografije Svi su plakali zbog simbola na lijesu: Zrinko Ogresta ispraćen na vječni počinak opet je oduševila Kako joj to uspijeva u 48. godini? Isklesana figura u bikiniju sve je ostavila bez daha
Pjevačica na društvenim mrežama dijeli trenutke opuštanja uz bazen, a u prvom planu našla se njezina vitka figura u atraktivnim kupaćim kostimima.
Maja Šuput - 1 Foto: Instagram
Na jednoj fotografiji Maja pozira ležeći uz rub bazena u crnom jednodijelnom kupaćem kostimu s efektnim prorezima, dok je na drugoj odabrala tirkizni bikini i sunčane naočale te pozirala na stijeni okruženoj palmama.
Maja Šuput - 3 Foto: Instagram
Osim što je pokazala kako uživa u ljetnom ugođaju, Maja je objavu iskoristila i za promociju svoje nove pjesme "Nedovoljno lijep". Naime, u pozadinu objave dodala je upravo taj singl, pa su pratitelji uz kadrove s odmora mogli poslušati dio njezine najnovije glazbene priče.
Pjevačica posljednjih dana redovito dijeli sadržaj iz Marbelle, gdje puni baterije između poslovnih obveza, a njezine objave u kratkom roku skupljaju brojne reakcije i komplimente pratitelja koji joj poručuju da izgleda odlično.
Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Instagram
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Maja Šuput na Instagramu - 5 Foto: Instagram
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