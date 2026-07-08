Nina Badrić otkrila gdje je pobjegla na odmor, jedan član obitelji ne odvaja se od nje

Nina Badrić kratki je odmor započela u svojoj kući na Hvaru, gdje uz more, ljenčarenje i društvo svog psa Tota puni baterije daleko od poslovnih obveza.

Nakon brojnih poslovnih obveza i nastupa, Nina Badrić odlučila je pritisnuti kočnicu i nekoliko dana posvetiti sebi.

Pjevačica je na društvenim mrežama otkrila da je stigla u svoju kuću na Hvaru, gdje je započela kratki ljetni odmor, a vjerne pratitelje počastila je nizom opuštenih fotografija.

Nina Badrić - 2 Foto: Instagram

Nina Badrić - 3 Foto: Instagram

Na objavljenim fotografijama Nina uživa u mediteranskom ambijentu s pogledom na more, pokazala je kutke svog otočkog doma, ali i svog vjernog četveronožnog prijatelja Tota, koji joj pravi društvo od prvog dana odmora. Bijeli psić udobno se smjestio na krevetu, dok je pjevačica ostatak vremena provodila uz more i u miru svoje hvarske oaze.

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"Moj odmor može početi! Sporo, lagano, usporeno pa repeticije svaki dan dokle god ne usavršim ljenčarenje", napisala je uz objavu.

Na fotografijama se može vidjeti kako je za opuštene ljetne dane odabrala jednostavne modne kombinacije – crni kupaći kostim uz lagani pareo za sunčanje, ali i upečatljivu crveno-bijelu haljinu u kojoj je pozirala na terasi svoje kuće s pogledom na more. Pratiteljima je pokazala i detalje interijera, među kojima se ističu knjige, cvijeće i rustikalni detalji koji dodatno naglašavaju mediteranski ugođaj.

Nina Badrić - 1 Foto: Instagram

Nina Badrić - 4 Foto: Instagram

Nina Badrić - 1 Foto: Instagram

Nina već godinama slobodne trenutke najradije provodi upravo na Hvaru, gdje pronalazi mir daleko od gradske vreve i poslovnih obveza. Sudeći prema njezinim objavama, ni ovaj odmor neće biti ispunjen velikim planovima – prioritet su joj odmor, more, dobra knjiga i društvo preslatkog Tota.

Nedavno je proslavila svoj rođendan, a što je napisala u osvrtu na proteklu godinu, pročitajt OVDJE.

Nina je prije nekoliko dana dirnula i objavom posvećenoj Luki Modriću, o čemu više čitajte OVDJE.

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