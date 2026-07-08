Domenica u bikiniju pokazala kamo ju je odvela jedna grupa na WhatsAppu!

Ljetna sezona u punom je jeku, a brojne domaće zvijezde slobodne dane provode na atraktivnim destinacijama, među njima je i pjevačica Domenica Žuvela.

Pjevačica Domenica Žuvela dane provodi na jednom od najpoznatijih talijanskih otoka – Capriju, odakle je pratiteljima na društvenim mrežama podijelila niz ljetnih fotografija.

Na objavljenim fotografijama Domenica pozira u tamnosmeđem bikiniju, a preko njega nosi prozirnu heklanu haljinu u istoj nijansi.

Domenica - 2 Foto: Instagram

U opisu objave kratko je napisala: "Dovoljna je samo 1 WhatsApp grupa i eto nas tu", čime je dala do znanja da je na putovanju s prijateljicama.

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Objava je ubrzo prikupila brojne lajkove i komplimente pratitelja, koji su joj u komentarima poručili da izgleda odlično te da uživa u zasluženom odmoru.

Domenica - 1 Foto: Instagram

''Prelijepa si'', ''Predivne ste sve'', ''Prirodna ljepota'', ''Pametnije mi je da ništ' ne komentiram, al' sviđa mi se viđeno'', neki su od komentara.

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Čini se da je Domenica nakon poslovnih obveza odlučila napuniti baterije u Italiji, a fotografijama s Caprija pokazala je djelić opuštene ljetne atmosfere i uživanja u jednom od najljepših mediteranskih odredišta. Ostale fotografije s prijateljicama pogledajte OVDJE.

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A ovih dana za naš portal Domenica je otkrila i koja je najveća zabluda o njoj i što nikad ne bi napravila zbog tuđih očekivanja. Veliki intervju pročitajte OVDJE.

Domenica Žuvela Foto: Instagram

Domenica - 2 Foto: Domenica Žuvela/Instagram

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