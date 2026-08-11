Pretraži
nije marila za druge

Prepustila se ljetu: Gornji dio badića nije joj trebao, a ove fotke pokazuju zašto slovi za seks-simbol

Piše E. G., Danas @ 15:10 Celebrity komentari
Brooks Nader - 1 Brooks Nader - 1 Foto: Profimedia

Brooks Nader privukla je poglede tijekom luksuznog obiteljskog odmora na superjahti, gdje je nakon kupanja ostatak dana provela u toplesu.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Serija Sterling Point postala hit u samo nekoliko dana
Ljetni hit
Nova teen serija zaludjela je gledatelje: Tvrde da je bolja od Off Campusa
Snježana Sinovčić-Šiškov otvoreno o uživanju u glumi i muci po kućanskim poslovima
"Ma dajte, molim vas!"
Glumica iz filma "Svadba" o godini iza sebe: "Kad odem na snimanje, zapravo odem na godišnji odmor"
Ema Helena Vičar spremna je za svjetsku pozornicu: Družili smo se s njom prije samog puta
"veselim se"
Misica sprema za avanturu života: Družili smo se s Emom Helenom Vičar prije samog puta u Vijetnam!
Didier Deschamp na odmoru sa suprugom, sinom i snahom
na zasluženom odmoru
Slavni trener u boksericama pokazao zavidnu formu, društvo mu pravi supruga s kojom je 40 godina
Željko Bebek otkrio što ga veže u Dubrovnik te kako je izgledalo njegovo vjenčanje sa suprugom Ružicom
emotivni povratak
Željko Bebek u Dubrovniku se prisjetio posebnih trenutaka: Ovdje su mu počele dvije velike životne ljubavi
Aleksandra Prijović s obitelji htjela na piće na Hvaru, ali su ih odbili
Scena za pamćenje
Aleksandru Prijović odbili u restoranu na Hvaru, a nisu ni znali tko je: Evo kako je reagirala
Kelly Brook objavila slike s kupanja
ma carica!
Tepaju joj da ima najsavršenije tijelo na svijetu, a ove fotografije u bikiniju pokazuju i zašto
Andrea Šušnjara progovorila o odrastanju
bez uljepšavanja
Andrea Šušnjara progovorila o ranama iz djetinjstva: "Da se opet rodim, ne bih izabrala istu obitelj"
Danijela Martinović o ljubavi koja joj se dogodila kada je nije očekivala
od djevojčice do zvijezde
Danijela Martinović o ljubavi koja joj se dogodila kada je nije očekivala: "Stvarno se dogodilo filmski..."
Sin Angeline Jolie i Brada Pitta neprepoznatljiv
Velika promjena!
Znate li čiji je ovo sin? Slavni 18-godišnjak potpuno promijenio imidž
Pogledajte prizore s Thompsonovog koncerta u Imotskom 19
prizori za pamćenje
Kakva noć u Imotskom! Više od 25 tisuća ljudi pratilo Thompsona, neki su koncert gledali i sa stijena
Aleksandra Prijović s obitelji htjela na piće na Hvaru, ali su ih odbili 8
Scena za pamćenje
Aleksandru Prijović odbili u restoranu na Hvaru, a nisu ni znali tko je: Evo kako je reagirala
Prodano 80 tisuća ulaznica za Thompsonov koncert u Vukovaru 8
nadmašena očekivanja
Thompson ruši brojke i u Vukovaru! Objavljeno koliko je ulaznica prodano u kratkom vremenu
Maja Šuput u svjetlucavom badiću 7
"Uuuuuuffff"
Vau, koje noge! Ružičasti badić istaknuo je najbolje adute Maje Šuput
Gdje i što 31 godinu nakon Oluje radi general Ante Gotovina? 4
Heroj
General pobjednik: Gdje i što 31 godinu nakon Oluje radi general Ante Gotovina?
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Očekuju se pljuskovi s grmljavinom u dijelu zemlje
NOVA NAOBLAKA
Stižu pljuskovi s grmljavinom: Ovaj dio zemlje zahvatit će promjena
U moru kod Iža pronađeno tijelo muškarca
TRAGIČNI DOGAĐAJ
Tijelo našeg poznatog liječnika pronađeno u moru kod Iža: Skočio je s broda i nije izronio
Novi napad kornjače: Mladić iz mora izišao krvavih leđa
"Evo je opet"
Mislili da nema opasnosti, a onda je mladić izišao krvav: "Više nam nije ugodno u moru"
show
Aleksandra Prijović s obitelji htjela na piće na Hvaru, ali su ih odbili
Scena za pamćenje
Aleksandru Prijović odbili u restoranu na Hvaru, a nisu ni znali tko je: Evo kako je reagirala
Kelly Brook objavila slike s kupanja
ma carica!
Tepaju joj da ima najsavršenije tijelo na svijetu, a ove fotografije u bikiniju pokazuju i zašto
Sin Angeline Jolie i Brada Pitta neprepoznatljiv
Velika promjena!
Znate li čiji je ovo sin? Slavni 18-godišnjak potpuno promijenio imidž
zdravlje
Nakon “Ozempic lica” pojavila su se i “Ozempic stopala” – stručnjaci objašnjavaju što se događa
Nije službeno priznata nuspojava, ali ...
Nakon “Ozempic lica” pojavila su se i “Ozempic stopala” – stručnjaci objašnjavaju što se događa
Lubenica ili ananas? Evo koje voće manje utječe na šećer u krvi
Važno za dijabetičare
Lubenica ili ananas? Evo koje voće manje utječe na šećer u krvi
Fibrilacija atrija i prognoza: Koliko se dugo može živjeti s ovom dijagnozom?
Piše liječnik
Fibrilacija atrija i prognoza: Koliko se dugo može živjeti s ovom dijagnozom?
zabava
Tesla je na groblju počela prikazivati ljudske figure, snimka je jeziva
Zanimljivo
Tesla je na groblju počela prikazivati ljudske figure, snimka je jeziva
U domu otkrili pitona od dva metra s nabreklim trbuhom, a rendgenska snimka otkrila posljednji obrok
Kapitalac
U domu otkrili pitona od dva metra s nabreklim trbuhom, a rendgenska snimka otkrila posljednji obrok
"Kolona debila": Je li ovo glavni povod gužvama na autocestama?
Jao…
"Kolona debila": Je li ovo glavni povod gužvama na autocestama?
tech
Europske tražilice udružuju snage ne bi li konkurirale Googleu
Težak posao
Europske tražilice udružuju snage ne bi li konkurirale Googleu
sport
Evo koliko bi Hrgović i Itauma mogli zaraditi u borbi za naslov svjetskog prvaka
procjene stranih medija
Evo koliko bi Hrgović i Itauma mogli zaraditi u borbi za naslov svjetskog prvaka
Mourinhov Real: Prekrižio trojicu jer želi smanjiti momčad, među njima velika zvijezda
REZOVI U MADRIDU
Mourinhov Real: Prekrižio trojicu jer želi smanjiti momčad, među njima velika zvijezda
Englezi pitali Vuškovića što mu je najveći san, odgovor ih iznenadio: Odmah im pokazao i tetovažu
Debitirao za novi klub
Englezi pitali Vuškovića što mu je najveći san, odgovor ih iznenadio! Pokazao im je i posebnu tetovažu
tv
Nova iznenađenja i brojne intrige u omiljenoj seriji "Kumovi" uskoro na Novoj TV!
USKORO
Nova iznenađenja i brojne intrige u omiljenoj seriji "Kumovi" uskoro na Novoj TV!
Nasljednik: Ostavila ga je u šoku - više ne može skrivati svoju nevjeru
NASLJEDNIK
Nasljednik: Ostavila ga je u šoku - više ne može skrivati svoju nevjeru
Daleki grad: Njegovo je srce povrijeđeno kao nikada do sad
DALEKI GRAD
Daleki grad: Njegovo je srce povrijeđeno kao nikada do sad
putovanja
Djelomična pormčina Sunca 12. 8. 2026 gdje gledati
Ljudima neodoljiva
Točno vrijeme i mjesto za gledanje djelomične pomrčine Sunca u Hrvatskoj
Što su Suze svetog Lovre i gdje se mogu najbolje vidjeti u Hrvatskoj?
Idealna mjesta
Isplati se u četvrtak probuditi ranije i uživati u nebeskom spektaklu – ovdje ćete najbolje vidjeti Suze sv. Lovre
Na vrhu litice: Mjesto na Kvarneru s 54 stanovnika, barem dvostruko više mačaka i pogledom od kojega zastaje dah
Beli na Cresu
Na vrhu litice: Mjesto na Kvarneru s 54 stanovnika, barem dvostruko više mačaka i pogledom od kojega zastaje dah
novac
Kako je 28 godina stara tvrtka za pohranu podataka svog ekscentričnog osnivača pretvorila u milijardera
Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji
Kako je 28 godina stara tvrtka za pohranu podataka svog ekscentričnog osnivača pretvorila u milijardera
Povijesna odluka: Dostavljači dobivaju zajamčenu satnicu i osiguranje. Evo koliko će zarađivati
Primjer za druge zemlje
Povijesna odluka: Dostavljači dobivaju zajamčenu satnicu i osiguranje. Evo koliko će zarađivati
Šest poslova koje možete pokrenuti od kuće uz minimalna ulaganja
Sam svoj šef
Šest poslova koje možete pokrenuti od kuće uz minimalna ulaganja
lifestyle
Što se dogodi ako se nakon kupanja u moru ne istuširate?
Preskačete li to?
Što se dogodi ako se nakon kupanja u moru ne istuširate?
Nakon “Ozempic lica” pojavila su se i “Ozempic stopala” – stručnjaci objašnjavaju što se događa
Nije službeno priznata nuspojava, ali ...
Nakon “Ozempic lica” pojavila su se i “Ozempic stopala” – stručnjaci objašnjavaju što se događa
Stižu Suze svetog Lovre: Ove godine imamo odlične uvjete za gledanje zvijezda padalica
dalje od grada
Stižu Suze svetog Lovre: Ove godine imamo odlične uvjete za gledanje padalica
sve
Što se dogodi ako se nakon kupanja u moru ne istuširate?
Preskačete li to?
Što se dogodi ako se nakon kupanja u moru ne istuširate?
Aleksandra Prijović s obitelji htjela na piće na Hvaru, ali su ih odbili
Scena za pamćenje
Aleksandru Prijović odbili u restoranu na Hvaru, a nisu ni znali tko je: Evo kako je reagirala
Nakon “Ozempic lica” pojavila su se i “Ozempic stopala” – stručnjaci objašnjavaju što se događa
Nije službeno priznata nuspojava, ali ...
Nakon “Ozempic lica” pojavila su se i “Ozempic stopala” – stručnjaci objašnjavaju što se događa
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene