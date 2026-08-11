Prepustila se ljetu: Gornji dio badića nije joj trebao, a ove fotke pokazuju zašto slovi za seks-simbol

Brooks Nader privukla je poglede tijekom luksuznog obiteljskog odmora na superjahti, gdje je nakon kupanja ostatak dana provela u toplesu.

Zvijezda novog izdanja "Spasilačke službe" i model Brooks Nader privukla je pažnju tijekom luksuznog obiteljskog odmora, a paparazzi su je snimili dok je uživala u sunčanom danu na moru.

Ljepotica poznata i po pojavljivanju u Sports Illustratedu odmor provodi na luksuznoj superjahti Nero, a društvo joj prave sestra Sarah Jane i roditelji. Obitelj je tijekom odmora posjetila i ekskluzivni restoran La Scogliera na otoku La Maddalena, nakon čega su se ukrcali na manji brod i krenuli na kupanje.

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Brooks Nader - 3 Foto: Profimedia

Brooks Nader - 9 Foto: Profimedia

Brooks Nader - 10 Foto: Profimedia

Upravo je tada Brooks ukrala svu pozornost. Nakon kupanja na brodu se pojavila u toplesu, a na sebi je imala tek kratku bijelu heklanu suknju. Mokru kosu podignula je u ležernu punđu, a na pojedinim fotografijama nosila je velike crne sunčane naočale.

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Čini se da se 29-godišnja manekenka nije previše obazirala na znatiželjne poglede. Opušteno je razgovarala s društvom, smijala se i koristila mobitel, dok su paparazzi iz daljine zabilježili trenutke s njihova obiteljskog izleta.

Brooks Nader - 2 Foto: Profimedia

Brooks Nader - 4 Foto: Profimedia

Brooks je ranije tijekom dana nosila bijelu ljetnu haljinu, ispod koje, prema opisu fotografija, nije imala donje rublje, a nakon što se ekipa odlučila osvježiti u moru, ostatak dana provela je u toplesu.

Na fotografijama se vidi kako dobro raspoložena uživa u društvu najbližih, a luksuzna jahta, kristalno plavo more i stjenovita obala poslužili su kao kulisa njihovu ljetnom odmoru.

Brooks Nader - 8 Foto: Profimedia

Brooks Nader - 9 Foto: Profimedia

Nader je američka manekenka koja je širu popularnost stekla zahvaljujući izdanju Sports Illustrated Swimsuit, posljednjih godina sve češće privlači pozornost i svojim pojavljivanjima na crvenim tepisima i društvenim događanjima, a često se ne libi pokazati svoje tijelo.

Bila je i u Hrvatskoj, a više o tome čitajte OVDJE.

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