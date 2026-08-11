Znate li čiji je ovo sin? Slavni 18-godišnjak potpuno promijenio imidž

Na prvi pogled teško biste pogodili da je riječ o sinu jednog od najpoznatijih holivudskih glumaca. Ovaj 18-godišnjak posljednjih se mjeseci sve više udaljava od slavnog očevog prezimena, a sada je pažnju privukao i potpuno novim, odvažnim imidžem.

Sin Angeline Jolie i Brada Pitta, 18-godišnji Knox, privukao je poglede potpuno novim imidžem dok je u ponedjeljak boravio u Los Angelesu.

Tinejdžer se odlučio za prilično odvažnu promjenu frizure – kosu je obojio u intenzivnu crvenu boju.

Knox Jolie Foto: Terma, SL / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njegovo pojavljivanje dolazi svega nekoliko mjeseci nakon što je postalo poznato da je iz svojeg imena izbacio očevo prezime. Na svjedodžbi koju je dobio nakon završetka školovanja u losanđeleskoj ''Fusion Academy'' naveden je jednostavno kao Knox Jolie, bez prezimena Pitt.

Na svečanosti je uz njega bila majka Angelina Jolie, kao i brat Pax te sestre Vivienne i Zahara.

Knox pritom nije jedino dijete bivšeg holivudskog para koje se posljednjih godina udaljilo od prezimena Pitt.

Knox Jolie Foto: Terma, SL / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njegova starija sestra Shiloh nakon 18. rođendana pokrenula je postupak kojim je iz svojeg prezimena službeno uklonila Pitt te se sada zove Shiloh Nouvel Jolie. Maddox se u profesionalnim angažmanima također pojavljuje kao Maddox Jolie, dok je Vivienne još 2024. u programu broadwayskog mjuzikla ''The Outsiders'' bila potpisana kao Vivienne Jolie.

Angelina Jolie i Brad Pitt bili su zajedno približno deset godina prije nego što su se vjenčali 2014. godine. Samo dvije godine poslije Jolie je podnijela zahtjev za razvod, a njihova dugotrajna i vrlo burna pravna bitka završila je krajem 2024.

Knox Jolie-Pitt - 5 Foto: Afp

Bivši supružnici imaju šestero djece – Maddoxa, Paxa, Zaharu, Shiloh te blizance Knoxa i Vivienne.

Odnos Brada Pitta s djecom već je godinama jedna od najosjetljivijih tema vezanih uz njegov privatni život. Glumac je nedavno u razgovoru za ''Esquire UK'' progovorio o posebno teškom razdoblju kroz koje je prolazio zbog obiteljskih problema.

Pitt je kazao kako inače nije osoba sklona suicidalnim mislima, no priznao je da je tijekom jednog razdoblja bol koju je osjećao postala toliko snažna da nije vidio izlaz. Naglasio je pritom da nije namjeravao nauditi sebi, a na dodatno pitanje novinara potvrdio je da je govorio o problemima unutar obitelji.

Brad Pitt Foto: Lionel Guericolas/MPP/Starface / imago stock&people / Profimedia

Slavni glumac ranije je govorio i o tome koliko su mu, nakon svega što je prošao, važni bliski odnosi.

''Kada dođete u moje godine, shvatite koliko je važno biti okružen ljudima koje volite i koji vole vas'', poručio je, dodajući da se na kraju sve svodi na prijatelje i obitelj.

Brad Pitt i Ines de Ramon - 6 Foto: Profimedia

Dok njegov odnos s djecom očito ostaje kompliciran, Pitt je posljednjih nekoliko godina pronašao sreću na ljubavnom planu. Od 2022. povezuje ga se s Ines de Ramon, s kojom se sve češće pojavljuje i u javnosti.

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Više o tome kako su djeca Brada Pitta odlučila izbaciti njegovo prezime i ubuduće nositi samo prezime svoje majke Angeline Jolie pročitajte OVDJE.

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