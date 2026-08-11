Željko Bebek u Dubrovniku se prisjetio posebnih trenutaka: Ovdje su mu počele dvije velike životne ljubavi

Za Željka Bebeka Dubrovnik nije samo još jedna koncertna stanica – ondje je prije više od pola stoljeća počela njegova profesionalna karijera, ali i važna ljubavna priča. Ovoga ljeta prisjetio se svojih početaka, otkrio koliko ga je dirnuo mural u Veljacima te kako je za 80. rođendan ostvario svoj velik glazbeni san. Detalje zna naša Dijana Kardum.

Kad Željko Bebek stigne u Dubrovnik, to nikada nije tek još jedna stanica na ljetnoj turneji.

Upravo je ovdje, na Lapadu, gdje je i ovog puta zapjevao, prije više od pola stoljeća počela njegova profesionalna glazbena priča. A neke se ljubavi, očito, ne zaboravljaju.

Bebek se prisjetio početaka profesionalne karijere.

"Tu sam sreo menadžera iz Italije, koji je nas odveo u Italiju, tamo kao cijeli bend na dvije godine, u Napoli, i tako je počela profesionalna karijera. U povratku smo pronašli sve te rezultate naših nastupa, pregovora, razgovora, naučili se malo poslu i 1974. godine smo kao bend krenuli na ovo dugo putovanje, koje tada nisam znao koliko će trajati. I evo me ponovo u Dubrovniku, kao i svake godine, i uživat ću već jedan svoj dan na Lapadu."

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In Magazin: Željko Bebek - 5 Foto: In Magazin

In Magazin: Željko Bebek - 3 Foto: In Magazin

No Dubrovnik za njega nije upisan samo u glazbenu biografiju. Ovdje je ispisao i jednu od najljepših stranica privatnog života. Šestog travnja 2002. godine on i Ružica izrekli su sudbonosno "da".

Prisjetio se i njihova vjenčanja.

"Nije pala iznenada, nikada. Bila je kiša poznata, 6. 4. 2002., ali je nama bilo prekrasno. Mi smo tu došli s malim društvom, na jedno prekrasno mjesto, plovili smo jako dugo i od duže plovidbe smo morali odustati jer je bio jak jugo, ali to nije umanjilo zadovoljstvo i ljepotu događaja. Naravno, ispod kišobrana su nas dočekali ljudi, došli su oni koji su nas vjenčali, popili smo šampanjac. I kad se ekipa razišla, onda smo nas dvoje krenuli prošetati Dubrovnikom, ali onda se iznenada pojavila velika kiša na kojoj smo potpuno pokisli, i tako pokisli išli do poznatog kafića u kojem smo nastavili nas dvoje, veselje tome što smo doživjeli tog dana."

In Magazin: Željko Bebek - 6 Foto: In Magazin

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A ako je Dubrovnik mjesto početaka i ljubavi, onda su Veljaci mjesto korijena. Nedavno je upravo ondje dobio počast kakvom se ne može pohvaliti baš svatko – svoj mural. U hercegovačkom mjestu iz kojeg potječe obitelj Bebek dočekala ga je slika na zidu, ali i još jedno iznenađenje.

Bebek je otkrio koliko mu znači ta obiteljska povezanost s Veljacima.

In Magazin: Željko Bebek - 8 Foto: In Magazin

"Pa, ja sam Bebek. Mjesto Veljaci, gradić Veljaci u Hercegovini u blizini Ljubuškog. I mjesto odakle su svi Bebeci. To je stara obitelj, do te mjere naravno ne znamo tko je rodonačelnik i koji je bio to predak. Obitelj Bebek imala je svoj obiteljski grb. Ja sam trenutno dobio, osim murala koji stoji u Veljacima, dobio i na poklon grb obitelji Bebek. Da ne pričam previše o tome, ja sam zaista sretan i tako ponosan."

A na rijetkom koncertu ispred crkve – Bebeka nije nedostajalo. Ni na pozornici, ni ispred nje.

In Magazin: Željko Bebek - 1 Foto: In Magazin

"Uglavnom su svi bili Bebeci, da. Naravno, bilo je tu i ljudi iz Ljubuškog koji su isto Bebeci. Bilo je tu puno svijeta koji se skupio na taj rijetki koncert ispred crkve u Veljacima i moram priznati da sam zaista ponosan", rekao je.

I dok mu mural čuva priču o korijenima, Bebek već stvara nove glazbene uspomene. U svibnju je predstavio pjesmu "Voli me do neba", a za 80. rođendan počastio se projektom o kojem je dugo sanjao – snimanjem u legendarnom londonskom Abbey Roadu.

"Prekrasan je osjećaj bio to snimanje u Engleskoj, jer nekako tako mi je počela karijera, 1974. godine, snimanje u Londonu", priznao je Bebek.

In Magazin: Željko Bebek - 4 Foto: In Magazin

No između koncerata, studija i kilometara na cesti, ovog je ljeta pronašao i ono čega je posljednjih godina bilo premalo – pravi odmor. Bebekovi su tako dva puta po petnaest dana pobjegli na brod i zamijenili pozornicu palubom.

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Bebek se osvrnuo i na obiteljski život na moru.

"Zvone, kad se rodio, imao je tri mjeseca kad smo ga doveli na brod i od tada pa do danas uvijek je s nama. Tako i Katarina, rodila se dvije godine iza, ali isto u zimsko vrijeme, pa je nakon tri mjeseca počela ljetna sezona i onda je ona išla na brod. Nas četvero smo zaista krasna posada, krasno se osjećamo na brodu i zahvaljujemo svim događajima koji su prethodili da možemo postati vlasnici broda i da možemo onda sebe prepustiti moru."

In Magazin: Željko Bebek - 7 Foto: In Magazin

Naravno, ni ondje nema potpunog odmora od glazbe. Gitara je uvijek pri ruci, navečer se zapjeva, a između mora i zvijezda već se rađaju ideje za nove pjesme.

"Uvijek smo s gitarom na brodu, uvijek smo navečer raspoloženi zapjevati nešto što smo već prije radili, a tu se rađaju ideje za ono što ćemo raditi u jesen, kada se vratimo u naše pravo stanje, a to je biti kod kuće, biti u studiju i posvetiti se pravljenju nečega novog, što se nadamo da će iduće godine publika pjevati kao što pjeva danas ovu pjesmu koju smo napravili", rekao je Bebek.

Od prvih dubrovačkih gaža do Abbey Roada, od murala u Veljacima do obiteljskih dana na moru – mnogo se toga u životu Željka Bebeka promijenilo. Jedno ipak nije: pjesme su mu i dalje o ljubavi, kofer je uvijek spreman, a publika ga, kamo god pristane, još uvijek čeka.

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