Koncert Jelene Karleuše u Vodicama trebao se održati 15. kolovoza, no nakon burnih reakcija dijela javnosti i najave prosvjeda nastup je otkazan.

Jelena Karleuša trebala je 15. kolovoza nastupiti u vodičkom klubu Hacienda, no najava njezina dolaska izazvala je burne reakcije dijela javnosti. Građani i braniteljske udruge najavili su tihi prosvjed, a protiv njezina nastupa javno se oglasio i gradonačelnik Vodica Ante Cukrov.

Razlog protivljenja bili su raniji Karleušini javni istupi i negativni komentari o Hrvatskoj, zbog kojih je Cukrov poručio da pjevačica nije dobrodošla. Pritom je naglasio da Grad ne može odlučivati o programu Haciende jer je riječ o privatnom klubu.

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Nakon brojnih reakcija i sastanka s gradonačelnikom iz Haciende su odlučili otkazati koncert, navodeći kao razlog sigurnost gostiju i zaposlenika.

Što vi mislite? Slažete li se s otkazivanjem koncerta Jelene Karleuše u Vodicama? Iznesite svoje mišljenje u našoj anketi.

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