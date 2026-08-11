Koncert Jelene Karleuše u Vodicama trebao se održati 15. kolovoza, no nakon burnih reakcija dijela javnosti i najave prosvjeda nastup je otkazan.
Jelena Karleuša trebala je 15. kolovoza nastupiti u vodičkom klubu Hacienda, no najava njezina dolaska izazvala je burne reakcije dijela javnosti. Građani i braniteljske udruge najavili su tihi prosvjed, a protiv njezina nastupa javno se oglasio i gradonačelnik Vodica Ante Cukrov.3 vijesti o kojima se priča Scena za pamćenje Aleksandru Prijović odbili u restoranu na Hvaru, a nisu ni znali tko je: Evo kako je reagirala ma carica! Tepaju joj da ima najsavršenije tijelo na svijetu, a ove fotografije u bikiniju pokazuju i zašto Velika promjena! Znate li čiji je ovo sin? Slavni 18-godišnjak potpuno promijenio imidž
Razlog protivljenja bili su raniji Karleušini javni istupi i negativni komentari o Hrvatskoj, zbog kojih je Cukrov poručio da pjevačica nije dobrodošla. Pritom je naglasio da Grad ne može odlučivati o programu Haciende jer je riječ o privatnom klubu.
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Nakon brojnih reakcija i sastanka s gradonačelnikom iz Haciende su odlučili otkazati koncert, navodeći kao razlog sigurnost gostiju i zaposlenika.
Što vi mislite? Slažete li se s otkazivanjem koncerta Jelene Karleuše u Vodicama? Iznesite svoje mišljenje u našoj anketi.
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