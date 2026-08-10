Karleuša se oglasila o nastupu u Vodicama na Veliku Gospu: ''Ja sam tako mila i pitoma''

Najavljeni nastup Jelene Karleuše u Vodicama podigao je veliku prašinu, a dio braniteljskih udruga najavljuje i prosvjed. Nakon brojnih reakcija i rasprava o njezinu dolasku pjevačica je komentirala cijelu situaciju i otkrila hoće li se koncert uopće održati.

Najavljeni nastup Jelene Karleuše u vodičkom klubu Hacienda posljednjih je dana izazvao burne reakcije, a nakon brojnih komentara na društvenim mrežama, najave prosvjeda braniteljskih udruga i reakcija lokalnih političara o svemu se sada oglasila i sama srpska pjevačica.

Karleuša bi u Vodicama trebala nastupiti u noći s 15. na 16. kolovoza. Iako su iz Haciende naglasili da bi na pozornicu trebala izaći tek nakon ponoći, odnosno kada blagdan Velike Gospe službeno završi, to nije utišalo negodovanje dijela javnosti. Protivljenje njezinu dolasku ne veže se samo uz termin nastupa nego i uz njezine ranije javne istupe o Hrvatskoj.

Cijela priča ubrzo je prerasla okvire društvenih mreža. Dio braniteljskih udruga najavio je prosvjed, a o Karleušinu dolasku javno se govori i na lokalnoj političkoj razini. Vodički gradonačelnik Ante Cukrov poručio je da pjevačica zbog svojih ranijih javnih istupa nije dobrodošla te istaknuo kako Grad nema ovlasti odlučivati o programu privatnog kluba.

Nakon nekoliko dana burnih reakcija Karleuša je u razgovoru za televiziju Pink komentirala neizvjesnost koja prati njezin najavljeni dolazak u Vodice.

''Ili će me ubiti ili me neće ubiti. Kod mene nikad nije mirno, samo je kaos. Vidjet ćemo hoće li se nastup održati'', poručila je.

Pjevačica se osvrnula i na činjenicu da njezini nastupi nerijetko izazivaju kontroverze, tvrdeći da publika nakon dolaska na njezine koncerte obično stekne sasvim drukčiji dojam.

''Ne znam zašto se uvijek stvara problem oko mene kad sam ja uvijek tako mila i pitoma. Ja sam bezopasna i svaki put kad dođu na nastup, ljudi shvate da nije bilo razloga za stvaranje kaosa", zaključila je Karleuša za Pink.

Hoće li se njezin nastup u Haciendi na kraju održati prema planu, zasad ostaje otvoreno pitanje, a sudeći prema reakcijama koje njegova najava izaziva danima prije predviđenog termina, kontroverze zbog Karleušina dolaska u Vodice još se ne stišavaju.

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