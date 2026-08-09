Kaos kakav se ne pamti: Zbog suludog poteza jednog muškarca bend je bio prisiljen prekinuti nastup

Koncert metal benda Devilskin pretvorio se u potpuni kaos nakon što je muškarac navodno obavio veliku nuždu usred mosh pita, zbog čega su posjetitelji počeli povraćati, a nastup je nakratko prekinut.

Koncert novozelandskog metal benda Devilskin pretvorio se u prizor koji će posjetitelji teško zaboraviti nakon što je jedan muškarac navodno obavio veliku nuždu usred mosh pita. Situacija je ubrzo potpuno izmaknula kontroli, a zbog nesnosnog smrada i prizora dio publike počeo je povraćati.

Kako piše ODT, sve se dogodilo tijekom nastupa u Union Hallu Sveučilišta Otago, a posjetitelji su ispričali kako su isprva samo osjetili neobičan miris kojem nisu mogli pronaći izvor.

Galerija 2 2 2 2 2

Devilskin - 5 Foto: Instagram

Devilskin - 7 Foto: Instagram

Tek kasnije shvatili su što se dogodilo. Netko je, prema njihovim tvrdnjama, obavio veliku nuždu na podu, a kako se na rock i metal koncertu neprestano skakalo i plesalo, izmet se ubrzo proširio po mosh pitu.

Jedna posjetiteljica, koja je željela ostati anonimna, ispričala je da se sve dogodilo otprilike na polovici koncerta.

"Netko je pogledao prema podu i primijetio da je posvuda ogroman nered od izmeta, potpuno razgažen po cijelom mosh pitu", ispričala je.

Devilskin - 3 Foto: Instagram

Situacija je postala još gora kada su posjetitelji shvatili da su zagazili u njega. Prema riječima svjedokinje, izmet je završio na cipelama i nogama pojedinih posjetitelja, a jedna djevojka potom je povratila. To je izazvalo lančanu reakciju pa je još ljudi dobilo mučninu i počelo povraćati.

Pogledaji ovo Celebrity Pulska Arena sinoć je bila Severinina! Pogledajte prizore sa spektakla koji je rasprodan mjesec dana ranije

Svjedokinja tvrdi da je izmet vidjela prije nego što je razgažen te je njegovu veličinu opisala kao nevjerojatnu.

"Mislila sam da je to nečija cipela, toliko je bilo veliko", kazala je.

Devilskin - 6 Foto: Instagram

Zbog nesnosnog smrada brojni posjetitelji krenuli su prema izlazu, pritom ostavljajući tragove za sobom. Organizatori su na kraju morali nakratko prekinuti koncert kako bi se pod očistio.

Prizori u predvorju navodno nisu bili ništa manje kaotični. Svjedokinja je ispričala da su neki posjetitelji plakali i bili potpuno izvan sebe, a jedna je žena navodno imala povraćotinu u kosi i izmet po nogama.

Devilskin - 1 Foto: Instagram

Nakon čišćenja koncert je nastavljen, no posljedice incidenta bile su itekako vidljive. U blizini pozornice ostao je veliki prazan prostor jer se, kako tvrde svjedoci, nitko više nije želio vratiti na mjesto na kojem se sve dogodilo.

"Bio sam na mnogim koncertima i nikada nisam doživio nešto slično", rekao je drugi posjetitelj, koji je cijelu situaciju opisao kao "odvratnu".

Devilskin - 2 Foto: Instagram

Priča je dobila još bizarniji obrat kada su zaštitari i policija pokušali utvrditi tko je odgovoran. Nekoliko posjetitelja navodno je identificiralo sredovječnog muškarca za kojeg tvrde da su ga vidjeli kako iz nogavice hlača istresa izmet usred mosh pita.

Policija iz Dunedina uspjela je pronaći muškarca, no na kraju nitko nije optužen u vezi s incidentom.

Ono što je trebalo biti večer žestoke glazbe tako se pretvorilo u jedan od najbizarnijih koncertnih incidenata koje su okupljeni ikada doživjeli.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Kakva noć u Imotskom! Više od 25 tisuća ljudi pratilo Thompsona, neki su koncert gledali i sa stijena

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Ni na odmoru ne spušta modnu ljestvicu! Victoria Beckham u bikiniju zasjenila čak i jahtu od 16 milijuna funti

Pogledaji ovo Celebrity Zaista bizarna kreacija! Od glave do pete bila je u prozirnoj čipki, baš ništa nije pokušala sakriti

Pogledaji ovo Celebrity Blanka Vlašić odvažila se na potpuno novi izazov, rezultat ju je posebno razveselio