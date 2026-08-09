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plutajuća palača

Jahta od 70 milijuna dolara usidrila se pred Trogirom, na njoj luksuza ne nedostaje

Piše E. G., Danas @ 17:08 Zanimljivosti komentari
Jahta Arience - 1 Jahta Arience - 1 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Luksuzna 60-metarska superjahta Arience, vrijedna oko 70 milijuna dolara i u vlasništvu američkog investitora Billa Millera, stigla je pred Trogir, a tjedan najma ovog plovećeg luksuza stoji oko 600 tisuća dolara.

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