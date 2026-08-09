Jahta od 70 milijuna dolara usidrila se pred Trogirom, na njoj luksuza ne nedostaje

Luksuzna 60-metarska superjahta Arience, vrijedna oko 70 milijuna dolara i u vlasništvu američkog investitora Billa Millera, stigla je pred Trogir, a tjedan najma ovog plovećeg luksuza stoji oko 600 tisuća dolara.

Prizor koji teško prolazi nezapaženo ovih je dana dočekao stanovnike i goste Trogira. Pred gradom se pojavila impresivna superjahta Arience, duga oko 60 metara, koja se svojim tamnim trupom i višekatnom nadgradnjom odmah istaknula na moru.

Riječ je o jednom od luksuznijih plovećih zdanja koja krstare Mediteranom, a vrijednost jahte procjenjuje se na oko 70 milijuna dolara.

Jahta Arience - 2 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Arience pripada američkom investitoru Billu Milleru, osnivaču investicijske tvrtke Miller Value Partners i čovjeku poznatom po tome što je vrlo rano prepoznao potencijal Amazona. Da je upravo Miller vlasnik jahte potvrđuje i Reuters, koji ju je prošle godine fotografirao u Veneciji.

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Jahta je izgrađena u renomiranom njemačkom brodogradilištu Abeking & Rasmussen, a za njezin dizajn zaslužan je Reymond Langton Design. Porinuta je 2012. pod imenom Excellence V, dok je 2022. prošla opsežno preuređenje. Arience može ugostiti do 12 osoba u sedam kabina, a o njihovim potrebama brine šesnaestak članova posade.

Jahta Arience - 3 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

A sadržaj na brodu dostojan je luksuznog hotela. Gostima su na raspolaganju kino, teretana, spa, jacuzzi, beach club, tri bara i dizalo, kao i prostrani vanjski prostori za odmor. Za one kojima izležavanje nije dovoljno tu su WaveRunneri, SEABOB-i, kajaci, SUP daske i druga oprema za zabavu na moru. Posebno je raskošan privatni vlasnički prostor s vlastitom terasom.

Naravno, za uživanje u takvom luksuzu treba imati iznimno dubok džep. Arience je dostupna i za charter, a aktualne ponude navode početnu cijenu od oko 595.000 dolara tjedno, i to bez dodatnih troškova. Ovisno o sezoni cijena može dosezati oko 650.000 dolara, dok se zasebno plaćaju troškovi poput goriva, hrane, pića i vezova.

Jahta Arience - 4 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Arience je prošle godine privukla posebnu pozornost kada je uplovila u Veneciju uoči vjenčanja Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez. Reuters je tada zabilježio Millerovu jahtu usidrenu u venecijanskoj laguni, a talijanski mediji pisali su da je Miller, Bezosov prijatelj i jedan od ranih ulagača u Amazon, stigao u grad povodom raskošnog vjenčanja.

Ova 60-metarska ljepotica sada plijeni poglede i na hrvatskoj obali, gdje je njezin dolazak pred Trogir stvorio prizor dostojan najluksuznijih mediteranskih marina.

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