Jahta od 70 milijuna dolara usidrila se pred Trogirom, na njoj luksuza ne nedostaje

Luksuzna 60-metarska superjahta Arience, vrijedna oko 70 milijuna dolara i u vlasništvu američkog investitora Billa Millera, stigla je pred Trogir, a tjedan najma ovog plovećeg luksuza stoji oko 600 tisuća dolara.
Prizor koji teško prolazi nezapaženo ovih je dana dočekao stanovnike i goste Trogira. Pred gradom se pojavila impresivna superjahta Arience, duga oko 60 metara, koja se svojim tamnim trupom i višekatnom nadgradnjom odmah istaknula na moru.3 vijesti o kojima se priča čuva uspomenu na njega Njezinog oca obožavala je cijela Hrvatska! Kći neprežaljenog pjevača projurila špicom na dva kotača ponovno pod povećalom Što se sve događalo na hrvatskom otoku pod osramoćenim glumcem? Bizarni prizori i danas izazivaju nevjericu kakvih ljudi ima! Kaos kakav se ne pamti: Zbog suludog poteza jednog muškarca bend je bio prisiljen prekinuti nastup
Riječ je o jednom od luksuznijih plovećih zdanja koja krstare Mediteranom, a vrijednost jahte procjenjuje se na oko 70 milijuna dolara.
Jahta Arience - 2 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Arience pripada američkom investitoru Billu Milleru, osnivaču investicijske tvrtke Miller Value Partners i čovjeku poznatom po tome što je vrlo rano prepoznao potencijal Amazona. Da je upravo Miller vlasnik jahte potvrđuje i Reuters, koji ju je prošle godine fotografirao u Veneciji.
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Jahta je izgrađena u renomiranom njemačkom brodogradilištu Abeking & Rasmussen, a za njezin dizajn zaslužan je Reymond Langton Design. Porinuta je 2012. pod imenom Excellence V, dok je 2022. prošla opsežno preuređenje. Arience može ugostiti do 12 osoba u sedam kabina, a o njihovim potrebama brine šesnaestak članova posade.
Jahta Arience - 3 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
A sadržaj na brodu dostojan je luksuznog hotela. Gostima su na raspolaganju kino, teretana, spa, jacuzzi, beach club, tri bara i dizalo, kao i prostrani vanjski prostori za odmor. Za one kojima izležavanje nije dovoljno tu su WaveRunneri, SEABOB-i, kajaci, SUP daske i druga oprema za zabavu na moru. Posebno je raskošan privatni vlasnički prostor s vlastitom terasom.
Naravno, za uživanje u takvom luksuzu treba imati iznimno dubok džep. Arience je dostupna i za charter, a aktualne ponude navode početnu cijenu od oko 595.000 dolara tjedno, i to bez dodatnih troškova. Ovisno o sezoni cijena može dosezati oko 650.000 dolara, dok se zasebno plaćaju troškovi poput goriva, hrane, pića i vezova.
Jahta Arience - 4 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Arience je prošle godine privukla posebnu pozornost kada je uplovila u Veneciju uoči vjenčanja Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez. Reuters je tada zabilježio Millerovu jahtu usidrenu u venecijanskoj laguni, a talijanski mediji pisali su da je Miller, Bezosov prijatelj i jedan od ranih ulagača u Amazon, stigao u grad povodom raskošnog vjenčanja.
Ova 60-metarska ljepotica sada plijeni poglede i na hrvatskoj obali, gdje je njezin dolazak pred Trogir stvorio prizor dostojan najluksuznijih mediteranskih marina.
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