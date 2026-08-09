Udala se slastičarka iz MasterChefa! Svom Argentincu izrekla je da u rodnoj Hercegovini

Slastičarka Ivana Čuljak udala se za dugogodišnjeg partnera Ariela na romantičnom crkvenom vjenčanju u Klobuku u Hercegovini

Poznata slastičarka i bivša natjecateljica showova "MasterChef" i "Ples sa zvijezdama" Ivana Čuljak izrekla je sudbonosno da svom dugogodišnjem partneru Arielu.

Par je crkveno vjenčanje proslavio u Klobuku u Hercegovini, a djelić atmosfere sa slavlja na društvenim je mrežama podijelila voditeljica Ana Radišić.

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Ivana Čuljak - 1 Foto: Instagram Screenshot

Ivana Čuljak - 2 Foto: Instagram Screenshot

Ivana i Ariel zajedno su od 2022. godine, a nakon nekoliko godina ljubavi odlučili su svoju vezu okruniti brakom. Da se spremaju za veliki korak doznalo se ovog proljeća, kada je objavljeno da se poznata slastičarka zaručila za partnera iz Argentine te da vjenčanje planiraju tijekom ljeta.

Nakon civilnog vjenčanja, održanog prije nekoliko tjedana u Zagrebu, sada su svoje bračne zavjete potvrdili i crkvenim vjenčanjem, za koje su odabrali Hercegovinu i Klobuk.

Fotografije i videosnimke koje je objavila Ana Radišić otkrile su dio romantičnog slavlja na otvorenom. Na ulazu je goste dočekao natpis "Welcome to the wedding of Ivana & Ariel", ukrašen šarenim vrpcama i disko-kuglama, a ispod njihovih imena stajala je i poruka na španjolskom.

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Ivana je za svoj veliki dan odabrala romantičnu bijelu haljinu s dubokim V-izrezom, čipkastim detaljima i prozračnim rukavima. Posebnost kreacije bio je kraći prednji dio te dugački, lepršavi stražnji dio, a mladenka je cijelo izdanje zaokružila decentnim buketom i upečatljivim cipelama s cvjetnim detaljima.

Ivana Čuljak - 5 Foto: Instagram Screenshot

Ivana Čuljak - 6 Foto: Instagram Screenshot

Slavlje je održano u idiličnom ambijentu okruženom zelenilom i hercegovačkim krajolikom, uz bazen i mnoštvo uzvanika. Fotografije pokazuju opuštenu atmosferu i goste u veselim ljetnim kombinacijama, dok je zalazak sunca cijeloj proslavi dao dodatnu romantičnu kulisu, a osim Radišić, među gostima je bila i Domenica.

Ivana Čuljak - 4 Foto: Instagram Screenshot

Ivana Culjak Foto: Josip Moler/Cropix

Ivana Čuljak Lošić Foto: Nova TV

Ivana o svojoj vezi nije često govorila u detalje, no poznato je da je Ariel Argentinac te da njegova obitelj živi u Buenos Airesu, a upoznali su se prilikom njegovog posjeta njezinoj slastičarni "Neka jedu kolače". Početkom ove godine Ivana je za Gloriju govorila o zajedničkom putovanju u njegovu domovinu, kamo su krenuli na Badnjak, nakon nekoliko dana provedenih u Miamiju.

Tada je otkrila i ponešto o njihovoj dinamici. Upravo je Ariel bio zadužen za organizaciju putovanja, a Ivana ga je nazvala "najboljim organizatorom putovanja ikada". Tijekom boravka u Buenos Airesu odsjedali su kod njegove obitelji, a Ariel joj je pokazivao svoj grad, od La Boce i Palerma do lokalnih restorana i argentinske gastronomije.

Njezin put pročitajte OVDJE.

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